Il Forum del Terzo Settore Calabria ha eletto Squillaci nuovo portavoce

Luciano Squillaci, avvocato, 49 anni è stato eletto all' unanimità dall' assemblea regionale come nuovo portavoce del Forum del terzo settore Calabria. Persona da sempre impegnata nel mondo del sociale, ha ricoperto diversi incarichi nazionali e regionali.

Già portavoce del Forum di Reggio Calabria e vice presidente del Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio al Volontariato, attualmente è Presidente nazionale della Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche (FICT), Direttore di Area Sociale della Piccola Opera Papa Giovanni e coordinatore del Centro Reggino di Solidarietà (Ce.Re.So.)

<<Attraversiamo un momento molto delicato a livello regionale, che impone impegno e responsabilità, ma soprattutto condivisione ed unità di intenti. - ha dichiarato appena eletto Squillaci- Sarà quindi questo il principale obiettivo: mantenere coeso il Terzo Settore calabrese che rappresenta un patrimonio di inestimabile valore per questo territorio>>.

Nel suo discorso di insediamento ha ringraziato per il lavoro di questi anni Giovanni Pensabene, da cui coglie il testimone, e ha continuato <<Solo attraverso una gestione davvero condivisa e partecipata sarà possibile svolgere quel ruolo di rappresentanza di una realtà, a cui la legge di riforma riconosce ambiti di intervento su tantissimi temi di interesse generale: dall’ambiente al sociale, dalla sanità alla cultura, dallo sport alla formazione. Abbiamo la convinzione che la Calabria, per quante difficoltà e criticità presenti, abbia in sé le potenzialità per poter costruire un futuro diverso. Su questo il Terzo Settore intende giocare sino in fondo il proprio ruolo di proposta e di azione>>.