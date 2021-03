Sport e parasport: possiamo permetterceli?

Le restrizioni adottate nelle diverse fasi della lotta alla pandemia da Covid-19 hanno tracciato un solco netto, ancorché mobile nel tempo, tra lo sport professionistico e la pratica sportiva di base. Ciò appare coerente con un'impostazione per cui, quando la compresenza fisica è necessaria, sono consentite sono le attività "essenziali", e si interpreta tale essenzialità dal punto di vista strettamente economico, in un sorprendente ricalco della distinzione marxiana tra struttura e sovrastruttura. Ecco allora che ogni appello a riaprire (o a tenere aperto) fa leva su fatturati mancati e posti di lavoro a rischio, e solo in subordine all'importanza in sé delle attività svolte, quasi che il rilievo sociale del teatro, dei bar e delle fabbriche di armi dipendesse esclusivamente dalla loro capacità produttiva.

In questa prospettiva lo sport di base, praticato da persone con e senza disabilità, non può che essere considerato un "di più" rispetto ad esigenze maggiormente pressanti, nell'attuale fase acuta ma anche nella "ricostruzione" che verrà, quando serrata sarà la competizione per le risorse disponibili. Quanto allo sport professionistico, ci stiamo già abituando a fruirne come spettacolo a distanza, modalità messa a rischio (di nuovo) solo dagli equilibri economici delle società, private degli introiti dal pubblico in presenza ma al contempo sollevate dall'onere di garantire l'accessibilità di curve e tribune alle persone con diversi tipi di disabilità.

E per queste ultime si può prevedere che la pratica sportiva si concentrerà sulle forme ritenute più utili, anche quando più arretrate o paternalistiche, in un'ottica di sport-terapia oppure proponendo attività motorie "addolcite", in cui gli elementi competitivi, in una visione ristretta di inclusione sociale, siano cancellati o fortemente attenuati. Sembra, insomma, completamente assente dal dibattito pubblico una vera riflessione sulla pratica e sulla fruizione dello sport da parte delle persone con disabilità e delle difficoltà che, peraltro, la pandemia ha moltiplicato per il parasport, non solo in termini di competizione paralimpica, ma anche di svago.