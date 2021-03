Tavola rotonda sui giovani e violenza di genere

La violenza di genere, soprattutto tra gli e le adolescenti, è ancora sottovalutata e la prevenzione del fenomeno rimane una sfida aperta. Nonostante siano state intraprese in tutti i paesi membri dell’UE iniziative legislative per contrastare violenze e abusi, gli anni dell’adolescenza rimangono sostanzialmente scoperti a causa della mancanza di politiche specifiche per questo target di età e del fatto che molte delle azioni messe in campo non integrano una lente di genere e non considerano i contesti culturali di riferimento. Va dunque valorizzato e rafforzato il ruolo della scuola, per permettere la corretta prevenzione e gestione del problema, nell’ottica di una cooperazione continua tra tutti i soggetti della comunità educante e dell’eliminazione delle diseguaglianze educative.

Nel corso della conferenza, mercoledì 10 marzo 2021 (10,00-12,30, qui il link per la registrazione) oltre a restituire le evidenze progettuali dei paesi che hanno partecipato a Youth4Love, si darà voce ai protagonisti e alle loro esperienze, inclusi studenti e studentesse. Verranno inoltre presentate alcune raccomandazioni politiche sia a livello locale sia nazionale, rivolte al Ministero dell’Istruzione.

Youth4Love è un progetto europeo, cofinanziato dal programma REC dell'Unione Europea, di prevenzione e contrasto della violenza di genere nelle scuole superiori di quattro Paesi europei (Italia, Grecia, Belgio e Romania) attraverso la creazione di un programma educativo integrato.

Parteciperanno Diana De Marchi, consigliera comunale a Milano e Presidente della Commissione pari opportunità e diritti civili del Comune di Milano. Modera Marta Nicoletti - Agenzia di stampa Dire Giovani