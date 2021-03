Il lavoro da fare

La crisi del Covid rischia di causare oltre un milione di nuovi disoccupati, in particolare donne, giovani, persone con disabilità, lavoratori autonomi e residenti al Sud. Intanto la quota dei Neet rimane implacabilmente fissa a 2 milioni di giovani che non studiano e non lavorano. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza su cui il Governo sta lavorando in queste settimane prevede un apposito capitolo sulle politiche attive per il lavoro con una allocazione di 7,5 miliardi di euro. Una grande occasione per rimettere mano alle politiche pubbliche e al sistema di formazione. Ma anche per valorizzare quei soggetti (startup innovative e a vocazione sociale, benefit corporation, cooperative e imprese sociali, Terzo settore) che hanno scommesso sull’innovazione e sull’occupazione di qualità e ad alto impatto sociale come elemento qualificante sia all’interno dell’azienda, sia nei confronti del territorio di riferimento. Quale strada seguire? Sul numero del magazine di marzo proviamo a indicare un orizzonte possibile, concreto e ad impatto.

Un percorso in tre step

Il primo capitolo si intitola “Come cambiare il lavoro” e partendo dalla fotografia dello stato dell'arte dell'occupazione italiana immagina come costruire una buona occupazione: dalle politiche attive alla formazione duale, passando per il servizio civile universale, la riforma degli Its e la sfida della transizione ecologica. Sono questi i banchi di per il Governo e il Pnrr.