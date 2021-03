Milano Digital Week, VITA racconta la città sociale con due dirette Instagram

Un anno di Covid: a Napoli a scuola solo 42 giorni L'analisi di Save the Children Italia sulla frequenza in presenza delle classi italiane ad un anno dall'inizio della pandemia. «La più grande emergenza educativa della storia ha ampliato le differenze territoriali.Al sud si è andati in classe la metà che al nord», sottolinea la direttrice generale Daniela Fatarella