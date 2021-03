Nuove risorse per la comunità, il nuovo bando crowdfunding

Un seminario per illustrare da un lato la positiva esperienza della prima edizione del Bando Crowdfunding e dall’altro le novità principali dell’edizione 2021. È la proposta di Fondazione Crc che martedì 9 marzo (ore 16,30 – 17,30) in collaborazione con Rete del Dono promuove l’incontro online Nuove risorse per la comunità: l’esperienza del Bando Crowdfunding. Conclusa a inizio febbraio con importanti risultati la prima edizione (10 campagne che hanno raccolto 82.626 euro, grazie a 1.134 donazioni, a cui la Fondazione CRC ha aggiunto 50mila euro totali) ora è aperto il bando per la seconda (scaricabile dalla pagina ad hoc di fondazionecrc.it).

Con Giandomenico Genta, presidente della Fondazione CRC e Valeria Vitali, co-fondatrice di Rete del Dono; prenderanno parte al seminario i protagonisti di tre delle campagne che hanno preso parte all’edizione 2020: Luca di Meo, Direttore Tecnico di Asd Promosport di Cuneo, Emanuela Rosio, presidente di A.I.C.A. Associazione Internazionale Comunicazione Ambientale, e Marco Pautasso, presidente di Progetto Cantoregi.

La partecipazione è libera e gratuita, con iscrizione obbligatoria al link di eventbrite.it

«L’incontro di mercoledì 9 marzo rappresenta un primo momento di restituzione dei risultati della prima edizione del bando Crowdfunding e l’occasione per presentare le novità del Bando 2021, che si rivolge agli enti del terzo settore e alle scuole», dichiara Giandomenico Genta, presidente della Fondazione Crc. «Oltre alle importanti somme raccolte, iniziative come questa sono strategiche perché capaci di stimolare le nostre comunità e promuovere un loro coinvolgimento diretto e attivo intorno a progetti di grande valore».

«Un’occasione per condividere i risultati raggiunti, ma anche un’opportunità per illustrare i percorsi e le sfide co-progettate insieme a Fondazione Crc. Un nuovo percorso di Capacity Building, dalla progettazione alla realizzazione di una campagna di crowdfunding, accompagnerà tutti gli enti coinvolti per potenziare le loro competenze e avvicinarli alla trasformazione digitale quale strumento abilitante per progettare in un’ottica di sostenibilità e coinvolgendo il territorio!», aggiunge Valeria Vitali, cofondatrice di Rete del Dono.

Fondazione Crc dopo i positivi risultati dell’edizione sperimentale del 2020 ha confermato anche per il 2021, all’interno della sfida +Comunità, il Bando “Crowdfunding. Nuove risorse per il terzo settore e la scuola”. L’iniziativa intende aumentare la sostenibilità economica delle organizzazioni del territorio e accrescere la partecipazione attiva da parte delle comunità.

Principale novità della nuova edizione è il raddoppio delle misure previste dal bando: a fianco della misura dedicata agli enti del Terzo settore, che scade il 2 aprile 2021, è prevista infatti l’attivazione di una nuova misura dedicata agli istituti scolastici della provincia di Cuneo (dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado), che scadrà il 20 settembre 2021. È prevista l’attivazione di 15 campagne di raccolta fondi per ognuna delle 2 misure: a conclusione delle campagne di crowdfunding, Fondazione Crc raddoppierà le donazioni raccolte fino a un importo massimo pari a 5mila euro.

Il crowdfunding è uno strumento sempre più utilizzato (nel 2020 in Italia sono stati raccolti circa 31 milioni di euro attraverso piattaforme “Donation/Reward”) e capace di attivare nuove risorse difficilmente raggiungibili rafforzando il legame tra organizzazioni e comunità territoriali e virtuali.

