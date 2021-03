Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli, ok all'emendamento

Acli e Arci, approvare l’emendamento "Salva-circoli" In una nota congiunta i presidenti Francesca Chiavacci e Roberto Rossini sperano nell’ok a una misura “urgente e non più rinviabile per far sopravvivere migliaia di esperienze associative in tutta Italia, oggi allo stremo, che altrimenti rischiano di morire” sottolineando che: “Non c’è tempo da perdere”