"5x1000: Comunichiamolo insieme", un valore aggiunto per la coesione sociale

Dopo gli ottimi risultati degli scorsi anni (+30% di visibilità delle aderenti e +3,9% di incremento delle preferenze espresse) torna l’operazione "5x1000: Comunichiamolo insieme”, l‘iniziativa di comunicazione collettiva promossa da VITA e ormai arrivata alla ottava edizione.

Quest’anno la campagna cade in un momento unico. Ci lasciamo alle spalle un anno che ha stravolto le vite di tutti, nel quale i soggetti sociali hanno costituito un argine formidabile per la tenuta del Paese. Lo hanno fatto, e stanno continuando a farlo, con grande fatica e massimo impegno su mille fronti.

Lo shock del Coronavirus ci ha costretto a fare i conti con una consapevolezza nuova e diversa: la tenuta di un territorio viene determinata prima dalla resistenza del suo tessuto sociale e solo dopo dalle performance economiche. In altre parole la resilienza di una comunità dipende dagli investimenti che quella stessa comunità ha fatto sul bene comune.

In questo senso il 5 per mille costituisce uno strumento straordinario per alimentare la coesione del Paese.

Questa consapevolezza deve essere trasferita a tutti i cittadini: utilizzare il 5 per mille significa partecipare alla tenuta del Paese.

Poterlo comunicare insieme in un’ottica di collaborazione fra soggetti sociali diversi, per genesi e fronte di impegno, mai come oggi, può quindi costituire un valore aggiunto riconosciuto e apprezzato dai contribuenti.

Ma oltre a comunicare insieme è cruciale farlo in modo efficace, tanto più che la campagna del 5 per mille 2021 sarà la prima successiva all’entrata in vigore del Registro unico del Terzo settore, che richiederà agli enti uno sforzo importante per migliorare la qualità della comunicazione dei progetti sostenuti con fondi pubblici.

Come lo scorso anno lo Speciale 5x1000, oltre che con VITA, sarà diffuso in allegato al Corriere della Sera, con copertura su Milano e Roma tramite il servizio di consegna a domicilio oresette e SETTE, il supplemento del venerdì.

Non solo.

Lo Speciale 5x1000 sarà inviato a 38mila commercialisti in formato digitale, mentre il formato cartaceo sarà spedito a una selezione di 20mila commercialisti con copertura su Milano e Roma.

L’edizione 2021 prevede però tre grandi novità per raggiungere insieme un pubblico sempre più mirato e ampio.

L’estensione dell’arco temporale della campagna che durerà da aprile a ottobre;



Rafforzamento del coinvolgimento dell’Ordine dei Commercialisti così da garantire una maggiore integrazione delle attività di comunicazione rivolte al bacino dei destinatari di settore;



Maggiore presenza online con articoli di approfondimento, video banner dedicati e una comunicazione specificamente settata sui social.

Concludendo ecco dunque le specificità e i plus della nostra iniziativa:

A. Il valore aggiunto che un’azione di comunicazione collettiva ha in termini di prestigio, trasparenza e impatto sui cittadini e i decisori politici.

B. Il pricing estremamente vantaggioso che non aggrava i budget dedicati alla comunicazione del 5 per mille, derivante dalla corale partecipazione dell'iniziativa da parte delle Associazioni.

C. Il fatto di non sovrapporsi alle azioni delle singole organizzazioni aggiungendovi, anzi, forza nel raggiungere target complementari.

D. La capacità di mirare alla platea degli Unico, tradizionale bacino dei professionisti, che ancora rappresentano una quota molto bassa dei contribuenti che aderiscono al 5 per mille.

E. Il contributo sostanziale a raggiungere la quota di italiani che ancora non usufruiscono dell’opportunità del 5 per mille grazie a una campagna virale, massiva e targettizzata su un pubblico sensibile alle tematiche sociali combinando strumenti di comunicazione online, social e offline.