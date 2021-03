Abbiamo portato lo smartworking in cella

Dopo alcuni giorni (lo smartworking è partito il 17 febbraio) «possiamo dire che questa cosa funziona», osserva Girardello per il quale l’aspetto più importante è l’opportunità che questa sperimentazione offre in termini di lavoro e crescita personale. «Il carcere è il luogo della chiusura, del contenimento, ma è anche un contesto che deresponsabilizza. Con il lavoro invece rimettiamo tutto in gioco, la rieducazione è anche responsabilizzare le persone. La responsabilità è terapeutica e stiamo dimostrando che è praticabile» spiega. «Noi abbiamo portato i computer in cella, affidato strumenti che sono importanti non solo dal lato lavorativo, ma anche personale perché con la connettività cambia tutto. Anche se si tratta di una connettività protetta, filtrata e protocollata».

La scommessa dell’impresa sociale bee.4 è quella di sfruttare la tecnologia, «devi avere il know how giusto per vendere servizi di terziario avanzato e se spingi tutto questo le persone che lavorano con te a fine pena possono ancora giocarsi questa opportunità: a casa o in una sede esterna» precisa Girardello sottolineando come il lavoro in team, la presenza di team leader e l’attenzione alla formazione siano gli ingredienti fondamentali. «Concretamente metti le persone in un’ottica di possibilità che riesce a far immaginare una modalità di pena diversa che è rieducazione», conclude.

Tutte le immagini sono fornite da cooperativa sociale bee.4 Altre Menti