Dialogo sulle nuove povertà. Non solo sussidi occorre una comunità

La povertà è l’espressione meno accettabile della diseguaglianza economica, una limitazione alla possibilità e alle opportunità di realizzazione di sé, un condizionamento delle libertà della persona, una barriera allo sviluppo delle relazioni. Con la pandemia tutti questi aspetti si sono accentuati, facendo emergere situazioni che prima erano nascoste e dando vita a nuovi problemi. Spesso la mancanza economica è l’indicatore più evidente, che deve però aprire ad uno sguardo più ampio: la povertà è anche solitudine, deprivazione anche morale non solo materiale.

Serve allora rimettere al centro la funzione del Volontariato, degli uomini e delle donne che danno il proprio sostegno alla fragilità, provando ad individuare un orientamento comune e a promuovere una alleanza affinché tutti possano agire pienamente come cittadini dentro le nostre comunità.

Intanto laggionamento Istat sulla povertà in Italia ci dice che la povertà assoluta torna a crescere e tocca il valore più elevato dal 2005: nel 2020 un milione di persone in più sono in povertà assoluta, 335mila famiglie in più rispetto al 2019. Lo rileva l’Istat. Secondo le stime preliminari, nel 2020 le famiglie in povertà assoluta sono oltre 2 milioni (il 7,7% del totale, da 6,4% del 2019, +335mila) per un numero complessivo di individui pari a circa 5,6 milioni (9,4% da 7,7%, ossia oltre 1milione in più rispetto all’anno precedente).

Di questo si è discusso nel secondo appuntamento degli Stati generali del volontariato bergamasco promosso dal Csv di Bergamo. Il dialogo condotto da Riccardo Bonacina ha coinvolto tre ospiti d’eccezione: l’economista e docente Tito Boeri, il portavoce dell’Alleanza contro la povertà Roberto Rossini e il presidente della Casa della Carità Don Virginio Colmegna. Ad animare il dialogo due volontarie del bergamasco in rappresentanza del popolo dei volontari, Giuditta Santus, referente della Conferenza San Vincenzo di Gromo in val Seriana e Rosella Pulina della Caritas diocesana ex insegnante impegnata sul fronte della povertà educativa. Dal dialogo un messaggio condiviso tra esperti e volontari: “Per contrastare la povertà non bastano i sussidi, occorre una comunità”.