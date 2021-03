Giovani contro il cambiamento climatico dall'Italia al Burkina Faso

Da oggi, 4 marzo a giovedì 18, inoltre, è possibile partecipare a quattro incontri online gratuiti della rassegna “CambiaMenti”, promossa da Acra con Oikos, Aspem, Celim, CoLomba e Comune di Milano, per confrontarsi sulle nuove sfide e opportunità dell’Educazione alla Cittadinanza Globale e dell’Educazione Civica. Informazioni online. All’incontro di oggi si sono iscritte oltre 100 persone tra attori della società civile e del Terzo settore, insegnanti e cittadini.

L'incontro del 18 marzo “Le Comunità educanti oltre la crisi”, per condividere pratiche educative e di Cittadinanza Globale “resilienti” introdotte durante la pandemia, farà parte del palinsesto della Milano Digital Week 2021, quest’anno focalizzata su innovazione, tecnologia e sostenibilità.

L’organizzazione milanese è attiva anche all’estero per la creazione di un mondo più sostenibile e più equo: si è da poco tenuto il 4°Forum delle città africane aderenti al Milan Urban Food Policy Pact, a Ouagadougou in Burkina Faso e online, in collaborazione con il Segretariato Mufpp e i Comuni di Milano e di Ouagadougou, co-finanziato dall’Aics e dall’Unione Europea. L’evento ha coinvolto più di 70 partecipanti online e più di 50 in presenza da oltre 20 Paesi che hanno discusso sulle sfide globali della sostenibilità, relazione tra cambiamento climatico e sistemi alimentari urbani, risposte delle città alle pandemie. Protagonisti anche in questo caso i giovani attraverso un evento di scambio online tra ragazzi europei e africani, per riflettere sulla tutela del clima e la sostenibilità delle proprie città e con la premiazione delle idee e soluzioni digitali innovative per l’ambiente proposte dai giovani Burkinabé.

Per sostenere azioni concrete contro il cambiamento climatico, come le attività con i giovani e le istituzioni in Italia e Burkina Faso, Acra ha lanciato la campagna #GrowGreen per la conservazione delle biodiversità, degli ecosistemi a rischio, delle aree verdi e per l’educazione ambientale e la promozione di stili di vita più sostenibili, in tutti i suoi 12 Paesi d’intervento.