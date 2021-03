Nuovi spazi e nuovi colori per gli adolescenti di Baranzate

Portare colore per accendere tanti sogni: il 3 marzo l’Associazione La Rotonda e la Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus hanno inaugurato i nuovi spazi della Porta di Baranzate nel quartiere di via Gorizia, la via più multietnica d’Italia, ristrutturati e attrezzati grazie al sostegno di United Colors of Benetton in collaborazione con Ponzano Children e destinata agli adolescenti che finalmente avranno un luogo a loro dedicato per ritrovarsi, imparare, crescere insieme. Presenti al taglio del nastro il Sindaco di Baranzate Luca Elia, Samantha Lentini Presidente de La Rotonda, Mariavittoria Rava presidente della Fondazione Francesca Rava e una rappresentanza dei ragazzi del quartiere.

Un progetto contro la povertà educativa e per l’inclusione. Nel Comune di Baranzate, che si trova nell’hinterland milanese ed è il più povero della provincia di Milano, convivono ben 76 diverse nazionalità; in via Gorizia i cittadini di origine straniera salgono al 70%. Gli adolescenti, spesso seconde generazioni, usciti da scuola tornano a casa e rimangono soli. Una solitudine che spinge i ragazzi all’utilizzo compulsivo di social e all’accumulo di esperienze al limite della devianza.

La Porta di Baranzate è uno dei 5 progetti della Fondazione Francesca Rava in altrettante regioni d’Italia, sostenuti dall’iniziativa il Colore dei sogni di United Colors of Benetton con Ponzano Children, per portare allegria e colore con nuove aule didattiche e aree gioco in aree o situazioni disagiate. Posta all’ingresso di via Gorizia, la Porta consta di 130mq suddivisi in una grande sala che sarà adibita a sala di incontri; una piccola cucina, una stanza per lo studio e una per gli educatori, un piccolo ufficio, un ripostiglio, due bagni di cui uno per disabili. La Fondazione Francesca Rava ha sostenuto la trasformazione degli spazi con lavoratori di muratura e tinteggiatura, l’acquisto di librerie, tavoli, scrivanie, LIM e proiettore e ha partecipato alla fase finale di decorazione con i suoi giovani volontari, che hanno lavorato insieme ai ragazzi del quartiere al montaggio dei mobili e alla pittura delle pareti con tanti colori e decori scelti da loro stessi.