Algoritmo, non sarai il mio capo

Si tratta, in sostanza, di portare i lavoratori, i manager e le imprese al tavolo su cui si discutono le traiettorie di questa trasformazione. Per farlo c’è bisogno di investire in questa negoziazione collettiva moderna.

Questo rapporto non fatalista con l’innovazione e la tecnologia ci porta direttamente alla questione del futuro del lavoro. Se ne discute in termini ancora troppo generici e catastrofisti?

De Stefano: Il futuro del lavoro non è qualcosa che semplicemente accade, ma qualcosa che costruiamo. Attenzione, però: il futuro del lavoro è determinato da ciò che succede ora. Quando abbiamo iniziato a occuparci delle piattaforme, pochi si interrogavano sul loro impatto sul mondo e sul diritto del lavoro. Era un tema di antitrust o di regolamentazione della logistica. Oggi, al contrario, avendo posto anche criticamente la questione, un tema come quello dei dei diritti del lavoratore delle piattaforme è diventato centrale. Lo è diventato anche per le aziende, non a caso è l’ambito in cui le piattaforme investono di più, per evitare ricadute giuridiche per loro negative. Il punto è che, ponendo la questione, la questione diventa ineludibile ed è a quel punto che possiamo iniziare a ridisegnare, insieme. il profilo del lavoro che verrà.

Aloisi: In questi ultimi tempi è cambiato anche il livello di attenzione da parte dell’opinione pubblica e da parte del legislatore rispetto alle tematiche del lavoro legate alla sua digitalizzazione. Si parla oramai di techclash, un’espressione che potremmo tradurre così: “contraccolpo dell’innovazione”. Una sorta di insofferenza critica, dopo l’ubriacatura iniziale, che ha trasformato il nostro in un momento e in un atteggiamento propizio per discutere del futuro del lavoro e riconfigurarlo assieme.

La pandemia ha impresso un’accelerazione delle trasformazioni del sistema-lavoro e, forse, ci ha fatto capire anche le fragilità di quel sistema…

De Stefano: La pandemia è un’emergenza, non può diventare un paradigma. Il lavoro da casa attivato durante la pandemia non è smart working, ma il suo contrario. È una situazione di cogenza e restrizione della nostra libertà, giustificata da una situazione molto grave. Tutto qui, Mentre il vero smart work è caratterizzato da una forte componente di libertà. Per fare smart work devono essere presenti determinate condizioni. La prima è un’infrastruttura tecnologica efficiente e stabile. La seconda condizione è che dobbiamo cambiare il modo in cui si percepisce il lavoro e, in particolare, il lavoro subordinato. Un lavoro subordinato ancora oggi (e questo va in conflitto con la logica smart) molto spesso concepito come controllo e monitoraggio continuo del lavoratore. Per fare smart work bisogna invece aumentare l’autonomia delle persone, sempre in un quadro di lavoro subordinato, affidandosi a processi nuovi e orientandosi a risultati fattibili.

Spesso il controllo e la valutazione dei risultati rimangono una chimera…

De Stefano: Proprio perché – ed è più un problema aziendale – va cambiato il modo di responsabilizzare e valutare i lavoratori.

Oggi il termine “piattaforma” è diventato quasi un passepartout, ma che cosa significa tecnicamente “lavorare per una piattaforma”?

Aloisi: Anche alla luce delle definizioni che sono state, per così dire, vidimate dalle istituzioni europee per lavoro tramite piattaforma si intendono due categorie: i sistemi in cui si prestano servizi concreti nel mondo reale (in questo caso si tratta di lavoro a chiamata tramite piattaforma) o i servizi da remoto (crowdworking di lavori cognitivi che possono essere svolti anche non in presenza). In alcuni casi si tratta di una nuova forma di intermediazione di lavori molto tradizionali – dalle consegne alle pulizie, dalla consulenza legale a quella commercialistica –, l’elemento nuovo è l’intermediario invisibile, ovvero l’infrastruttura digitale.