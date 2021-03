Il treno da non perdere per rafforzare i servizi sociali

C’è un treno da non perdere per avere presto nei servizi sociali di tutta Italia un numero di assistenti sociali coerente con i bisogni del territorio. C’è un livello essenziale di 1 assistente sociale ogni 5mila abitanti e l’indicazione di un nuovo obiettivo di 1 ogni 4mila. Ci sono le risorse per l’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, per arrivare a questi rapporti. Ci sono questioni aperte e miglioramenti da fare, «ma non perdiamo questa opportunità. Ci sono le risorse e c’è la volontà politica, una cosa che fa la differenza. La legge di Bilancio è un'opportunità, cogliamola», dice Gianmario Gazzi, presidente del CNOAS. L’aumento degli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato nei servizi non è ovviamente solo un tema sindacale: «significa contrastare la precarietà nei servizi, a partire dagli assistenti sociali ma poi anche per tutte le altre figure. Le persone hanno bisogno di riferimenti chiari e stabili, sarebbe assurdo se io dovessi cambiare ogni sei mesi il medico di fiducia e rispiegargli tutto daccapo. Per questo serve investire su reti strutturate e stabili. In questo senso noi abbiamo interloquito con il Ministero per tutta la Legge di Bilancio ed è stata la ministra Catalfo a dire che dobbiamo tendere a 1 ogni 4mila». Per arrivarci è stato introdotto un meccanismo, che in questi giorni ha suscitato qualche polemica nelle Regioni del nostro Mezzogiorno.

La legge di Bilancio stanzia un contributo di 40mila euro per l’assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato nei comuni dove il rapporto è già almeno di 1 ogni 6.500 abitanti e di 20mila euro dove il rapporto è di 1 uno a 5.000, per arrivare ad averne 1 ogni 4.000. Lo Stato cioè si fa carico di “un pezzo” del percorso ma ovviamente non si sostituisce (né potrebbe farlo) alle funzioni dei Comuni. Il punto di equilibrio triovato è quello dell’ 1 a 6.500. «C’era la necessità di trovare un punto mediano sostenibile, sapendo che la situazione italiana è a macchia di leopardo, che ci sono territori con 1 assistente sociale per 10mila abitanti e che i territori del Sud, ma non solo, non hanno un adeguato numero di assistenti sociali. Sono tutte cose note», dice Gazzi. Significa che i territori più indietro, con meno assistenti sociali, risultano penalizzati due volte, perché non avranno le risorse aggiuntive stanziate proprio per assumere assistenti sociali? Che il Sud non avrà nulla e che è in corso uno “scippo” da parte del Nord? «Non è così. Alcune problematiche ci sono e la situazione va migliorata con ulteriori interventi, per cui siamo già al lavoro. Ma questo non inficia una misura importante e strutturale, che è e resta una opportunità. D’altronde nessuno può pensare che con una sola norma si possano risolvere problemi atavici di programmazione delle politiche sociali», afferma Gazzi. «Ce la ricordiamo la situazione dei fondi sociali dieci anni fa? Erano a zero euro. E solo poco tempo fa festeggiavamo l’autorizzazione di assunzioni in deroga a tempi determinato. Oggi c’è un passo diverso, con l’aiuto del Ministero e di tutto il Parlamento - perché questo emendamento è stato approvato all’unanimità - stiamo andando nella logica di garantire reti strutturali sul territorio, c’è questa visione».

Peraltro oggi, con questa misura «siamo finalmente in grado di capire a che punto siamo, ambito per ambito e questa fotografia esatta della situazione è premessa per fare tutti gli interventi che vanno fatti, con il Governo, il Ministero e il Parlamento. Smettiamo di guardare il qui e ora e proviamo a capire il percorso: nessuno dice che sia facile o perfetto ma non si può negare che sia una opportunità».