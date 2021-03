L'Europa verso una due diligence su ambiente e diritti umani

Nel pieno della crisi globale Covid-19, nell’aprile 2020, il Commissario europeo per la giustizia, Didier Reynders, si è ufficialmente impegnato in un'iniziativa dell’UE in materia di governance responsabile delle imprese - Sustainable Corporate Governance - annunciando l’adozione di una legislazione europea sulla due diligence (“dovuta diligenza”) delle imprese in materia di diritti umani e ambiente (nota anche come corporate human rights and environmental due diligence). A seguito della consultazione pubblica volta a raccogliere le opinioni delle parti interessate in merito all’iniziativa lanciata dalla Commissione europea, la proposta legislativa sulla due diligence è ora attesa nel secondo trimestre del 2021, ovvero tra aprile e giugno. Ma in cosa consiste esattamente tale proposta legislativa? E cosa si intende per due diligence?

Andiamo con ordine. La proposta legislativa per la futura direttiva europea sulla human rights and environmental due diligence imporrà a tutte le aziende - dalle grandi aziende petrolifere e dell'agroalimentare, ai rivenditori di moda e ai produttori di elettronica - l’obbligo di implementare un processo di due diligence volto a identificare, prevenire, mitigare e rendere conto degli impatti negativi, reali o potenziali, su diritti umani e ambiente nelle loro operazioni commerciali globali e lungo le loro catene del valore, che spesso coinvolgono altre società controllate, subappaltatori, fornitori e altre diversificate relazioni commerciali.

Nel pratico, dunque, la nuova legge aiuterà a creare un quadro giuridico efficace per il rispetto dei diritti umani e dell’ambiente anche da parte delle aziende, prevenendo i loro impatti negativi su diritti umani e ambiente e ritenendole responsabili in caso di violazioni e danni. Ciò andrà anche a garantire che le vittime di violazioni di diritti umani e ambientali possano avere maggiori strumenti concreti di accesso alla giustizia e risarcimenti effettivi.

Per quanto riguarda il significato della due diligence, il concetto di human rights due diligence non è nuovo. I Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani (i cosiddetti “UNGPs”), adottati nel 2011, indicano la due diligence come un principio operativo volto a mettere in pratica la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani. In linea con gli UNGPs, anche altri standard internazionali rilevanti2 hanno cercato di fornire un quadro di riferimento in materia di condotta responsabilità delle imprese e due diligence.

Tuttavia, tutti questi standard internazionali in materia di due diligence rimangono percepiti come esclusivamente volontari ed è per questo che la futura legislazione europea sulla due diligence delle imprese in materia di diritti umani e ambiente rappresenterebbe una svolta significativa, per la sua portata per la prima volta vincolante.