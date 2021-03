Buoni alimentari su carta prepagata: l'esperienza di Bergamo

A marzo i volontari hanno distribuito i buoni spesa porta a porta, mentre nella seconda tranche i volontari hanno fatto perno sui 23 “Centri per tutte le età”, uno per ogni quartiere cittadino: «È stato un lavoro di comunità molto importante, che ci ha permesso di conoscere queste persone nell’ottica della prossimità e del welfare di comunità, anche perché non si tratta di persone avvezze ad avere a che fare con i servizi sociali. Il Covid ha dato una accelerazione a tanti processi in atto. Abbiamo scelto di lavorare con i quartieri, per arrivare a tutti in modo capillare, facendo anche un passo indietro nella rigidità dell’approccio ai servizi sociali, decentralizzando il punto di accesso. Sono arrivate 1.500 nuove segnalazioni, contro una media di 1.100 all’anno: c’è stata una maggior capillarità di intercettare i bisogni. È in atto un cambiamento dell’idea di welfare, con la consapevolezza che la domanda sociale non è solo quella che arriva ai servizi e che il bisogno leggero può avere risposte anche tramite canali leggeri. L’aiuto occasionale, in questo senso, può essere letto a anche come occasione per la collettività che si attiva, nelle dimensioni formali e informali del quartiere, diventando metodo per il futuro, oltre l’emergenza».

Il Comune di Bergamo, per la distribuzione delle risorse per affrontare l’emergenza alimentare, già dalla primavera 2020 ha sperimentato, accanto ai tradizionali buoni spesa spendibili in negozi convenzionati, l’utilizzo carte prepagate, emesse da Soldo e utilizzabili in qualsiasi punto vendita con POS abilitato per il circuito Mastercard. È una scelta che hanno fatto 62 enti locali in tutta Italia, tra Comuni e Caritas, per un totale di 40mila carte distribuite e più di 16 milioni di euro caricati. Bergamo è uno dei Comuni più grandi ad aver fatto questa scelta, dopo il Comune di Milano. L’importo caricato variava in base alle tipologie di nucleo, secondo le indicazioni di ciascun comune. A fronte della valutazione sulla prima esperienza, già dall’estate per la distribuzione delle risorse messe dal Comune e poi con la seconda tranche statale Bergamo ha optato per usare solo Soldo: «Volevamo sostenere anche i negozi di prossimità, andando incontro alle esigenze concrete delle famiglie: c’era chi chiedeva di poter pagare le spese mediche, gli occhiali, i libri e i materiali per la scuola… La carta prepagata ci ha permesso di rispondere a queste esigenze», spiega l'assessora Messina.

Giuseppe Di Marco, country manager di Soldo ha un panoramacomplessivo della situazione. «Il 96% delle risorse caricate è stato speso in food, il 3% in servizi come farmacie, parafarmacie e utenze, l’1% in ferramenta e negozi di arredamento. Tutti i nuclei hanno speso tutto l’importo ricevuto, segno che era congruo, ma facendolo durare nel tempo», annota. Soldo è una azienda fintech che ha ideato una soluzione innovativa per ottimizzare la gestione e il controllo di spese da parte dei dipendenti di aziende di grandi e piccole dimensioni. Durante il primo lockdown questa esperienza è stata declinata per rispondere a un’esigenza diversa, quale appunto la distribuzione di fondi a privati da parte di enti del pubblico. «Il primo Comune che ci ha scritto è stato il Comune di Ventimiglia, il venerdì è uscita la notizia dei 400 milioni e il sabato il sindaco ci ha scritto. Abbiamo creato delle carte speciali ‘Soldo Care' da assegnare a comuni, istituzioni e enti territoriali, per assicurare un’efficace distribuzione dei fondi di solidarietà stanziati dal Governo e da altri enti per le famiglie più svantaggiate»

Le carte Soldo Care sono utilizzabili presso tutti gli esercizi commerciali che accettano le carte Mastercard, sono associate in modo univoco a singoli utenti o nuclei familiari, a vantaggio della tracciabilità, in caso di furto o smarrimento la carta può essere sostituita e il credito non utilizzato può essere ripristinato, possono essere monitorate in tempo reale. È un passo avanti, in sicurezza e semplicità, rispetto all’utilizzo a questo scopo di buoni pasto, pensati in realtà dalla legge in sostituzione della mensa aziendale, a buoni stampati in proprio dai Comuni e facilmente falsificabili e alle gift card. «Non serve stringere convenzioni con gli esercenti, uno per uno, ma ogni Comune può decidere in quali esercizi renderla spendibile: c’è stato chi ha inserito le farmacie e parafarmacie - cosa che con i buoni pasto non si può fare - chi il pagamento delle bollette e chi la ferramenta di paese», racconta Di Marco. Sono 15mila la Carte Soldo attivate, «nel primo lockdown gratuitamente, per la seconda tranche con un canone di 1 euro al mese». E sulla stessa carta ora possono essere caricati anche soldi provenienti da altri fondi, «come il contributo ai cittadini con problemi motorie che lo Stato sta dando ai capoluoghi di provincia e alle aree metropolitane, rendendoli spendibili solo sui taxi e solo entro un certo limite di spesa singola», conclude Di Marco.

