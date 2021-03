Come il Covid sta cambiando la testa di bambini e adolescenti

Con la pandemia è aumentato il disagio giovanile

Secondo lo studio della Società italiana delle cure primarie pediatriche, effettuato su duemila pediatri, l’80% dei medici segnala un aumento di comportamenti problematici e quasi la totalità (98%) lo segnala sui bambini. In questo contesto sanitario e sociale molto delicato soprattutto per i bambini, «neuropsichiatria è, risaputo, è una parola che fa paura, spaventa i genitori e ovviamente anche i ragazzi, giovani e giovanissimi». Ma la paura è frutto di uno stigma culturale.

«Da noi - continua la dottoressa Pala - la presa in carico avviene attraverso un team multidisciplinare, composto da medici psichiatri, ma anche terapisti come nel mio caso che hanno il compito non solo della diagnosi da dell’adattamento della terapia di cura adattata ad ogni caso di singolo, mediando anche con la famiglia».

Questo anno di pandemia ha messo alla prova tutti, a maggior ragione i ragazzi, penso agli adolescenti e ai preadolescenti che si stavano costruendo un’identità e un ruolo nel mondo: «quel mondo non è stato spazzato via, ma è cambiato radicalmente da un giorno con l’altro. Da un anno è mutata la loro quotidianità e questo ha portato a far crescere il numero dei disturbi che toccano bambini e adolescenti: ansia e panico soprattutto».

I ragazzi non possono essere solo “effetti collaterali”

La pandemia Covid-19 ha infatti ridotto le attività dei Servizi di Salute mentale nel nostro Paese per cui il 20% dei Centri ambulatoriali è rimasto chiuso e il 25% ha ridotto gli orari di accesso, secondo uno studio della Società Italiana di Psichiatria (SIP). Tutte le attività hanno avuto una significativa diminuzione, come i consulti psichiatrici ospedalieri (-30%), le psicoterapie individuali (-60%), le psicoterapie di gruppo e gli interventi psicosociali (-90/95%).

«Separati dai compagni e senza la scuola in presenza a fare da ammortizzatore di stress, disagi e disturbo mentale, con la costruzione di relazioni positive in un contesto con una valenza educativa, i ragazzi spesso hanno trascorso le ore a chattare, giocare ai videogames ma anche solo a fissare il soffitto. Abbiamo visto che sono aumentati i problemi di sonno, ansia, irritabilità, che in alcuni casi è sfociata in aggressività verso i genitori e se stessi», continua Chiara Pala. Finita l’emergenza, ci vorrà del tempo prima che i ragazzi si riabituino alle interazioni umane e soprattutto a farli uscire di casa.

Non è finita qui: «Alla collera e all’aggressività verbale, nel caso dei più grandi, si associano anche le prime forme di ansia, tristezza e bassa autostima, mentre fra i disturbi psicosomatici i più diffusi sono il mal di testa ed il mal di pancia», continua la dottoressa Pala che all’ospedale di Lecco assiste a casi del genere ogni giorno da un anno a questa parte. A risentirne non è solo l’umore, ma anche una serie di azioni: «le lezioni scolastiche online comportano difficoltà di concentrazione ed attenzione, nonché un generale rifiuto di fare i compiti anche in ragazzi che fino a questo periodo non avevano dato segnali di insofferenza verso l’attività didattica. Questi sono tutti segnali tangibili di disturbi da stress post traumatico relativi al comportamento».