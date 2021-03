Fra Pietro Cicinelli: «Il nostro voto di Ospitalità ci guida anche oggi»

Da oltre un anno la pandemia ha sconvolto la vita di tutti, mettendo a repentaglio al salute e la vita delle persone. L'Afmal, come l’intero mondo sanitario si sono ritrovati in prima fila nel rispondere sia alla sfida sul fronte della salute sia su quello della crisi sociale che ne è conseguita, con grande aumento di poveri. «La pandemia causata dal virus Covid-19 si è estesa in tutto il mondo ed è difficile combatterla e limitarla, anche a causa della rapida mutabilità del virus. Purtroppo dura da oltre un anno e non accenna a diminuire, nonostante l’aumento dei vaccini prodotti», osserva fra Cicinelli. «Gli ospedali Fatebenefratelli si sono attrezzati con appositi reparti per i malati Covid e con l’uso di numerosi presidi difensivi per gli operatori sanitari. Sono diventati, come l’ospedale San Pietro di Roma, anche Centri di vaccinazione non solo per i collaboratori ma anche per la popolazione circostante, specialmente per gli anziani. L’Afmal, da parte sua ha dovuto cambiare i programmi e le iniziative per la raccolta dei fondi necessari per realizzare i programmi di aiuti sia in Italia che all’estero». Come per molte realtà sono saltate diverse iniziative tradizionali «di solito si facevano delle cene, ma non le abbiamo potute realizzare e così abbiamo organizzato una “Cena sospesa” e tante altre iniziative per raccogliere fondi e sensibilizzare anche sul 5 per mille», precisa.