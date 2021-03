Ampioraggiotv la tv a misura di quartiere

Teletorre 19 e Ampioraggiotv non hanno in comune solo il luogo di nascita, ma anche l’idea di mettere in contatto le persone, questa volta oltre il condominio. La nuova webtv vuole parlare anche di chi vive il Pilastro, di chi viene da altri Paesi perché «viviamo fianco a fianco a queste persone e non sappiamo granché».

A sottolinearlo è Bruna Gambarelli, cofondatrice di Laminarie/Dom la cupola del Pilastro, lo spazio di 600 mq che la compagnia teatrale gestisce in convenzione con il Quartiere San Donato-San Vitale per attività performative, musicali, espositive. Nel 2012 ha ricevuto anche il premio Ubu ed è una delle realtà che animano il quartiere. Come, ad esempio, il circolo Arci la Fattoria, nato nel 1967 per favorire l’aggregazione e la coesione sociale, la Fattoria urbana, un ex casale trasformato in fattoria didattica in città, l’Agenzia locale di sviluppo locale Pilastro/Distretto nord est, l’associazione che mette insieme pubblico e privato Comune in testa, per contribuire alla realizzazione di un’identità comune dell’area Nord Est di Bologna, gli orti urbani realizzati nel Podere San Ludovico.