Beni confiscati: la legge da sola  non basta, serve visione politica

Lo Stato e le comunità sono più forti delle mafie se confiscano i beni, ma anche se li utilizzano a fini sociali e di sviluppo. Ma per fare questo non basta l’attuale sistema. Qualche anno fa la Fondazione Con il Sud ha coordinato un gruppo di lavoro costituito dalle Fondazioni Cariplo, Cariparo, del Monte di Bologna, Sicilia e dal Forum del Terzo Settore e ha prodotto un documento contenente alcune proposte. Un lavoro lungo ed approfondito, sostenuto da due studi puntuali ed affidabili dell’Università di Bologna e di Nomisma. Nessun effetto: il mondo di riferimento resta condizionato da inerzia e rendite di posizione. Vale la pena di richiamare le principali indicazioni di quella proposta. Trasformazione dell’attuale Agenzia in Ente pubblico economico con personale qualificato in campo finanziario, immobiliare, industriale, agroalimentare. E regolato dal contratto di lavoro privatistico. Destinazione di tutte le risorse economiche confiscate al medesimo Ente per gli investimenti necessari alla valorizzazione dei beni. Procedure molto rapide per decidere sul futuro delle aziende confiscate evitando che per anni, spesso per decenni, siano affidate ad amministrazioni giudiziarie costose ed improduttive di risultati; vendita all’asta dei beni mobili registrati (automobili, barche); utilizzazione dei beni immobili per fini istituzionali (caserme, scuole, uffici pubblici); per iniziative sociali gestite da Enti del Terzo settore cui, dopo un congruo periodo, trasferire la proprietà; per attività economiche sostenibili; e nel caso di beni inutilizzabili per questi obiettivi, vendita o demolizione.

Se ne può parlare? Si può impostare una radicale riforma? Si può utilizzare questo immenso patrimonio per lo sviluppo? Siamo convinti che si può fare buona e sana economia utilizzando questo patrimonio? Siamo convinti che battiamo le mafie dimostrando che la legalità non è solo giusta, ma conveniente? Spero di sì.

Foto: Feudo Verbumcaudo a Polizzi Generosa (PA) - (A.Puglia)