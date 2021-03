Con la primavera tornano le "Uova di Pasqua Ail"

I fondi raccolti grazie alle Uova di Pasqua Ail saranno impiegati per:

sostenere la ricerca scientifica con 221 progetti di ricerca in tutta Italia;

collaborare al servizio di assistenza domiciliare per adulti e bambini. Sono 36 le sezioni provinciali AIL che erogano il servizio per gli adulti e 21 quelle che hanno attivato il servizio pediatrico, con 2.826 pazienti seguiti ogni anno e 43.249 accessi effettuati;

sostenere le case alloggio Ail, strutture situate nei pressi dei Centri Ematologici che accolgono i malati e i loro familiari costretti a spostarsi dal luogo di residenza per le cure. Sono 37 le sezioni provinciali che offrono il servizio, con 73 case alloggio e 3.772 persone ospitate in un anno;

supportare il funzionamento di 136 Centri di Ematologia e di Trapianto di Cellule staminali e sostenere i laboratori per la diagnosi e la ricerca;

finanziare 27.770 servizi socio-assistenziali ogni anno;

promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale di medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio.

Oggi Ail che da oltre 50 anni è al fianco dei pazienti ematologici e a sostegno della ricerca scientifica sui tumori del sangue, è una realtà forte e radicata, presente più che mai nel cuore della gente e sul territorio nazionale con le sue 82 sezioni provinciali. Quella costruita da Ail giorno dopo giorno è una grande storia che l’ha vista protagonista e testimone dello sviluppo dell’Ematologia italiana. I rilevanti risultati negli studi e le terapie sempre più efficaci e mirate hanno determinato un grande miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici. Ma, ricorda una nota dell’associazione, questo “non basta, è necessario proseguire su questa strada per rendere le leucemie, i linfomi e il mieloma sempre più curabili” perché come ricorda uno slogan non ci siano #maipiùsognispezzati