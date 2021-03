Donne & Disabilità: un progetto per l'empowerment delle donne caregiver

«Grazie, perché prima io non sapevo neanche cosa fosse l’autostima»: ci sono donne che hanno detto queste parole alle promotrici del progetto “D&D – Donna e Disabilità”. Donne che si prendono cura di un figlio o di un familiare con disabilità, spesso nella solitudine e nella povertà. Sono le donne che vivono nella provincia di Esmeraldas, in Ecuador, dove dal 2018 è in corso questo progetto promosso dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo che ha OVCI come capofila e di cui Fondazione Don Gnocchi è partner insieme alle associazioni Mangiagalli Life e all’Ospedale Maggiore Policlinico Fondazione Ca’ Granda. Il progetto si svolge su tutta la regione, composta da sette cantoni e nello specifico Fondazione Don Gnocchi lavora nel cantone di San Lorenzo. L'obiettivo è la creazione di una rete di supporto per la valorizzazione della donna nella prevenzione e presa in carico delle persone con disabilità, verso l’autonomia. Martedì 9 marzo, alle ore 20.30, si terrà l’incontro online per presentare i primi due anni di lavoro (ci si può collegare attraverso l’ndirizzo: MEET.GOOGLE.COM/MNB-GNFT-DTG). Irene Romualdi ha seguito finora il progetto per la Fondazione Don Gnocchi.

Il nome del progetto, “D&D – Donna e Disabilità”, è esplicito: a chi si rivolge il progetto e con quali obiettivi?

Il progetto è indirizzato alle donne perché di fatto sono le donne che come caregiver hanno affidata la cura delle persone con disabilità, che si tratti dei propri figli o di un familiare. Oltre ai partner italiani, in Ecuador il progetto vede come partner il vicariato apostolico di Esmeraldas, l'ospedale fisco-misional (che vuol dire che ha una gestione mista pubblica e privata, con il personale pagato dal ministero ma la proprietà delle strutture è privata, in questo caso del vicariato apostolico) e due scuole speciali anche queste fisco misional e solo per alunni con disabilità, perché in Ecuador il sistema scolastico prevede l’inclusione degli alunni con disabilità nelle classi di tutti ma affianca il sistema con delle scuole speciali, frequentate dagli alunni con disabilità più importanti. Poi c’è il CECOMET e l’associazione Nuestra Familia che è centro riabilitativo per l’età evolutiva. Il progetto è iniziato a giugno 2018 e termina dicembre 2020. L’obiettivo è creare una rete sociosanitaria di supporto alle donne, proprio per sostenerle in questo ruolo di cura, di prevenzione della disabilità e di promozione dell’autonomia dei bambini e dei giovani con disabilità.

Su cosa lavorate per creare questa rete sociosanitaria di supporto?

Lavoriamo su tre ambiti, con diverse azioni. Una prima area è quella della salute, in cui si vuole migliorare la salute materno infantile con la prevenzione della disabilità nella gravidanza e nel parto: lavoriamo far capire alle donne l’importanza di aver accesso ai controlli durante la gravidanza per monitorare lo stato di salute della donna e del bambino, facciamo formazione al personale medico e sanitario, ad esempio su come poter prevenire in sede di parto le complicazioni che possono portare disabilità, perché ci sono situazioni che possono dare esiti molto diversi a seconda dell'intervento del medico. Aiutiamo le donne caregiver a portare avanti i controlli e a cominciare riabilitazione dei bambini in età precoce, perché spesso il grado di disabilità si può limitare con una presa in carico precoce, perché si limita l’insorgere di altre problematiche.

La seconda area?

È quella del lavoro con le famiglie e quindi in particolare con le donne: da anni l’OMS ha una metodologia di lavoro che è la riabilitazione basata sulla comunità, un approccio che si è aggiornato, oggi parliamo di sviluppo integrale basato sulla comunità in cui si lavora con le famiglie e con chi ha in carico la persona con disabilità ma contemporaneamente anche con tutta la comunità, altrimenti non è possibile arrivare all’inclusione. Le nostre promotrici vanno nelle famiglie fanno attività di rafforzo educativo e di doposcuola, sia per chi va nelle scuole regolari sia in quelle speciali. Se si tratta di adulti, facciamo altre attività, che riguardano le attività quotidiane e l’inclusione nella comunità o per le persone con disabilità fisica facciamo l’attività fisioterapica. L’équipe è composta oltre che dalle promotrici anche da educatori e fisioterapisti. Lavoriamo con un piano individuale per ciascuna famiglia. Un’azione specifica è la formazione delle mamme per la cura dei propri bambini con disabilità, proprio per le competenze specifiche di presa in carico. All’interno del progetto c’è anche la possibilità di attivare alcuni microcrediti che sono parte del percorso di empowerment economico delle donne disabili o caregvier, per poter essere indipendenti o aiutarle a diventarlo.