Entra in vigore il regolamento europeo sulla finanza sostenibile

Il 10 marzo entra in vigore il primo regolamento europeo adottato nell’ambito dell'ambizioso Action Plan UE per la finanza sostenibile. L'Europa mira a rispondere ad alcune domande rese ancora più cruciali dalla necessità di progettare il modello economico per traghettare il Vecchio Continente fuori dalla crisi innescata dalla pandemia. Come si può riconoscere un’attività economico-finanziaria sostenibile? Quali caratteristiche deve avere un investimento per poter essere definito realmente “green”? E come difendersi da chi propone strumenti finanziari nei quali l'aspetto sostenibile risponde esclusivamente a logiche di marketing?

Oggi manca uno standard condiviso di che cosa s'intenda per “sostenibilità” negli investimenti finanziari, il che permette a ogni banca o gestore di darsi delle proprie definizioni, spesso piuttosto deboli e cucite su misura per le proprie esigenze. L'Europa si sta muovendo per definire una cornice di regole: la Sustainable Finance Agenda - il Piano d'azione per la finanza pubblicato a marzo del 2018 - da un lato riconosce l'insostenibilità di buona parte dell'attuale sistema finanziario, dall'altro prova a intervenire per inquadrare e sviluppare una possibile alternativa, ponendo tra i propri obiettivi il reindirizzamento dei flussi finanziari non solo pubblici ma anche privati verso la sostenibilità. Il Regolamento 2088 del 2019 - che entra in vigore il 10 marzo 2021 - prova a dare una definizione precisa di investimento sostenibile.

Le nuove normative europee sono di grande interesse per le reti internazionali della finanza etica (Gabv- Global Alliance for Banking on Values e Febea-Federazione Europea delle Banche etiche e alternative) che esprimono apprezzamento per gli sforzi dell'UE, ma non possono tralasciare di evidenziare alcune perplessità, a partire dalla controversa scelta della Commissione UE di affidare al colosso finanziario BlackRock il ruolo di advisor per la finanza sostenibile. La finanza etica - come intesa e praticata da decenni da molte istituzioni finanziarie in Europa e non solo - è infatti qualcosa di molto diverso dalla finanza sostenibile che l'Europa sta provando a regolamentare. Ecco i sette principali punti di forza che è necessario evidenziare:

Massimizzazione del profitto vs massimizzazione dei benefici per la collettività - La prima differenza tra i due modelli risiede nei principi di base. Nelle definizioni di finanza sostenibile elaborate dalla UE la sostenibilità è, nel migliore dei casi, un obiettivo secondario alla massimizzazione dei profitti per pochi, un fattore competitivo da prendere in considerazione per rispondere alla crescente domanda di mercato o uno strumento di marketing per ridurre i propri rischi reputazionali e darsi un'immagine più pulita. L'approccio della finanza etica è radicalmente diverso: la realizzazione di utili economici è perseguita, ma è funzionale all'obiettivo di massimizzare i benefici per le persone, le comunità e il pianeta. È il passaggio dallo shareholders interest, e cioè agire nell'interesse esclusivo degli azionisti, allo stakeholders interest nella sua accezione più ampia, ovvero agire valutando gli impatti su tutti i portatori di valore.

Speculazione finanziaria vs focus sull'economia reale - La finanza mainstream oggi è caratterizzata da dinamiche quali l'uso spregiudicato di strumenti speculativi e dei paradisi fiscali, una continua creazione di bolle e instabilità; la stragrande maggioranza dei derivati sono utilizzati come pure scommesse speculative; oltre la metà delle operazioni sui mercati finanziari sono rappresentate dal trading ad alta frequenza; un sistema bancario ombra che sfugge a controlli e regolamentazione, etc. In questo contesto, la finanza sostenibile descritta nella nuova normativa europea non prevede alcun obbligo di “non nuocere alla collettività e all'economia reale” per gli operatori finanziari che vogliono dirsi sostenibili.

La finanza etica, invece, ripudia la speculazione ed è orientata a sostenere l'economia reale capace di favorire il benessere della società. Tra i propri valori la finanza etica pone l'accento sull'accesso al credito e l'inclusione finanziaria dei soggetti più deboli. Un tema centrale in questa fase caratterizzata da un lato da un eccesso di liquidità ma dall'altro, nello stesso momento, da una crescente esclusione finanziaria di molte persone e imprese. Ad esempio: la bolla dei mutui subprime che ha innescato la terribile crisi finanziaria del 2008 potrebbe replicarsi anche con le nuove norme sulla finanza sostenibile, mentre non potrebbe verificarsi se, per ipotesi, tutti operassero secondo i criteri della finanza etica.