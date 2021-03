Intersos racconta il suo intervento in strada per la tutela degli invisibili

“Grazie alla nostra presenza costante sul territorio, alla composizione multidisciplinare dei team e a un approccio transculturale, siamo riusciti a instaurare rapporti di fiducia con persone a cui sarebbe altrimenti negato il diritto alla salute per via di barriere burocratiche, culturali, linguistiche e talvolta banalmente pratiche”, spiega Alessandro Verona, referente medico di Intersos. “Questo è stato fondamentale in un momento di emergenza sanitaria perché ci ha permesso di effettuare una sorveglianza sanitaria su una fascia di popolazione che non sarebbe altrimenti stata raggiunta dalle autorità sanitarie. Il nostro ruolo è stato proprio quello di fare da ponte tra le istituzioni sanitarie e le comunità, avviando un dialogo diretto tra queste due realtà. Un ottimo esempio di questo lavoro di mediazione sono le attività che abbiamo svolto nelle occupazioni abitative a Roma, in cui abbiamo formato dei referenti sanitari direttamente all’interno delle comunità"

"Questo ha consentito di creare un filo diretto tra i referenti e la ASL di riferimento, che adesso interagiscono autonomamente e collaborano nella gestione di eventuali casi positivi”. “Oltre al rapporto diretto con le comunità anche l’interlocuzione con le istituzioni ha dato grandi risultati”, spiega ancora Alessandro Verona. “A Foggia, per esempio, siamo riusciti ad ottenere l’installazione da parte della Regione Puglia di cisterne per l’acqua potabile a disposizione degli insediamenti informali della provincia e l’attivazione di un sistema di presa in carico dei casi sospetti direttamente sul posto e pianificata con le Autorità sanitarie e regionali. A Roma, invece, abbiamo sottoscritto diversi Protocolli con il Comune, uno in particolare che ha permesso riattivare in sicurezza le accoglienze nella Capitale, rimaste bloccate per diversi mesi a causa dell’emergenza sanitaria”. “Possiamo dire che in questo anno abbiamo creato un modello di medicina territoriale che può essere portato avanti anche oltre l’emergenza”, conclude il referente medico di Intersos.