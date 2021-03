Non sono i giovani che hanno bisogno di lavoro, ma il lavoro che ha bisogno dei giovani

Quella delle start-up, oggi, in Italia, rappresenta per i giovani una nuova opportunità da poter cogliere per creare nuove imprese ad alto grado di innovazione, e che rappresentano forse la migliore combinazione tra formazione avanzata e intraprendenza giovanile.

In conclusione, ritengo che il tema del lavoro richieda uno sforzo non indifferente per colmare una carenza sul piano culturale e formativo e inevitabilmente un ripensamento radicale delle politiche sul lavoro. In questo il Terzo settore può ricoprire un ruolo di fondamentale importanza in ottica di innovazione e nuove opportunità.

E il messaggio che mi sento di lanciare, in questo momento storico così buio per il futuro delle nuove generazioni, a tutti i giovani che giustamente si sentono scoraggiati è: non abbattetevi, non demordete, anche se qualcuno vi definisce “sognatori”, ma contagiatevi di ambizione e metteteci la necessaria costanza, forza e capacità per provare a trasformare una folle visione in un progetto concreto e utile per voi stessi e la comunità.