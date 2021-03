A Ravenna debutta l'Albo delle famiglie accoglienti

Un video bellissimo racconta la storia di Andy, arrivato in Italia dall’Albania poco prima di Natale e di Anna, la sua tutrice volontaria. Lo fa con la voce della figlia adolescente di Anna, che osserva l’ingresso in famiglia di quello che presto diventa un nuovo fratello, tanto che Filippo, il fratellino più piccolo, disegna Andy nella pancia di mamma Anna. Il video, girato dal regista Gerardo Lamattina, fa parte della campagna di sensibilizzazione per l’accoglienza in famiglia: non solo di minori stranieri non accompagnati né di minori con lo strumento classico dell’affido familiare, ma anche di adulti e anziani e pure con strumenti più leggeri e meno noti, per cui possono bastare poche ore al giorno, come il sostegno familiare diurno o l’attività di mentore.

Il Comune di Ravenna è il primo in Italia a riunire in un unico portale le offerte di disponibilità e le richieste di supporto per tutte le variegate forme di accoglienza in famiglia: da oggi è online l’Albo delle famiglie accoglienti, «uno strumento per includere e sostenere minori, ragazzi, ragazze, adulti e anziani attraverso forme diverse di attivazione della solidarietà dei singoli e delle famiglie verso chi vive fragilità e difficoltà». Lo slogan va dritto al cuore: «Per far entrare i sogni bisogna aprire le porte».