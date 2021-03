Cancro alla tiroide, in Italia -30% degli interventi chirurgici

La pandemia Covid-19 in Italia ha ridotto del 30% gli interventi chirurgici relativi al cancro alla tiroide. Il dato, davvero allarmante, scaturisce da un’indagine condotta dall’Università degli Studi di Cagliari, che ha coinvolto 1.570 pazienti in tutta l’Italia. Lo studio retrospettivo nazionale pubblicato sul British Journal of Surgery, promosso da Pietro Giorgio Calò e Fabio Medas del Dipartimento di Scienze chirurgiche dell’Ateneo cagliaritano, ha monitorato 28 tra i maggiori centri italiani di endocrinochirurgia. Tra gli autori dell’articolo, dal titolo “Thyroid surgery during Covid-19 pandemic in Italy”, figurano numerosi luminari della chirurgia italiana.

«Si tratta di una ricerca multicentrica che ha avuto come scopo la valutazione dell’attività chirurgica per tumori maligni tiroidei durante i primi sei mesi della pandemia in Italia», spiegano Calò e Medas, rispettivamente ordinario e ricercatore di Chirurgia generale del Dipartimento di Scienze chirurgiche. La pandemia ha rappresentato un grave onere per la salute pubblica. L’Italia è stata pesantemente colpita, con oltre 2 milioni di casi confermati e 100mila decessi. A livello globale, le autorità sanitarie hanno limitato l’assistenza medica alle procedure di emergenza, rinviando l’attività chirurgica elettiva».