Cosa vuol dire essere comunità oggi? Torna il torneo filosofico degli studenti

I prossimi 12 e 13 marzo, per la prima volta in diretta streaming, oltre mille studenti e docenti delle scuole superiori italiane si riuniscono per dibattere sul tema: “Affetti e legami. Forme della comunità”. È questo il titolo della VIII edizione del Concorso nazionale di filosofia per scuole superiori, Romanae Disputationes: anche a distanza non si ferma il più importante appuntamento filosofico per la scuola italiana.

Cosa vuol dire essere comunità oggi? L’uomo è per natura altruista o egoista? Come ripensare gli spazi e le forme della convivenza e dei legami? Sono queste alcune delle domande che hanno guidato il lavoro di migliaia di studenti in questi mesi e che saranno al centro dei lavori della due giorni. Dopo la lezione inaugurale di settembre, tenuta dal prof. Francesco Botturi dell’Università Cattolica di Milano, tra i 6.300 studenti partecipanti si sono formati oltre 160 team che hanno elaborato un contenuto filosofico originale in forma scritta o video e si sono preparati al torneo di disputa filosofica Age contra. Le semifinali di Age contra apriranno la giornata del 12 marzo, poi il pomeriggio di venerdì proseguirà con le lezioni e i dialoghi con Massimo Cacciari sul tema “Pensare la comunità. Affetti e legami” e a seguire con Stefano Boeri che rifletterà su “Progettare gli spazi della comunità”. Il sabato si svolgeranno le finali del torneo Age contra, ci saranno le conclusioni del prof. Costantino Esposito (Università di Bari) e le attesissime premiazioni.

Questa la testimonianza della professoressa Virginia Varriale.

Raccontare quanto sia stata impegnativa e sentita la nostra partecipazione al Concorso Nazionale di Filosofia di Romanae Disputationes 2021 è il modo più autentico per esprimere l’entusiasmo che ha animato i nostri studenti e le nostre studentesse, in questo difficile momento storico, confrontandosi, dialogando e scrivendo le proprie riflessioni su “Affetti e legami”: tema tanto cogente quanto complesso, di fronte ad un mondo che per certi versi sembra perdere di senso. La pandemia che stiamo ancora vivendo da più di un anno ha scosso e ribaltato quei ponti di ancoraggio a cui noi esseri umani ci aggrappiamo nella nostra quotidianità… la famiglia, la scuola, le amicizie, le relazioni con gli altri, sperimentando nella distanza cosa dia veramente valore alle nostre vite.

Quando ho proposto ai miei studenti di partecipare al Concorso, temevo in cuor mio che non avrebbero accettato a causa delle difficoltà della DaD, per l’impossibilità d’incontrarsi, di studiare insieme e condividere da vicino questa preziosa esperienza intellettuale ed umana. Ma non è stato così! Mi hanno meravigliato, come solo i giovani sanno fare con il loro desiderio di fare e mettersi in discussione. “Prof., proviamoci!”, “Sì, prof., è bellissimo!”, “Prof., andremo a Bologna?”, “Prof., ma come si scrive un saggio?”, “Prof., ci dobbiamo allenare per gli Age Contra!”, “Prof., ma io ho vergogna di parlare di fronte a tutti!”, “Prof. …, prof. …, prof. …”. Ho gioito dentro e ho avuto l’impressione che avevano bisogno, quanto me, di una sfida, di una prova che li facesse sentire in tensione, provocando una scia di emozioni belle e varie, che li avrebbe accompagnati per tutto il percorso.