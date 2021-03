Davanti alla nuova normalità #ionontornoindietro

Mentre nella sezione interattiva del sito, si può condividere il proprio #ionontornoindietro. Come ha fatto per esempio Patrizia, 25 anni di Pistoia che scrive “Non voglio più un tipo di turismo sfrenato e non sostenibile”; o come scrive Aldo, vicentino “Godersi una breve passeggiata nei dintorni di casa. Andare dall'altra parte del mondo non è obbligatorio”. C’è anche chi come Valentina, 36 anni di Roma condivide una nuova prassi: “Dalla pandemia non ho mai smesso di macinare libri. Che bella scoperta!”, mentre Sara, 29 ani di Terni confida “Appena finito il lockdown ho iniziato a fare volontariato. Che bello!”. E sono già tanti quelli che hanno condiviso il proprio #ionontornoindietro

«Il nostro obiettivo è un’economia più giusta, più equa e più green, che comprende relazioni commerciali trasparenti, una reale parità di genere, interventi nelle scuole per far crescere cittadini consapevoli, un'informazione più responsabile e senza fake news. La pandemia ci ha reso più forti in ciascuna di queste consapevolezze. Ora non torniamo indietro: fai la differenza con un gesto etico, ogni giorno!», è l’invito di Gaga Pignatelli, coordinatrice di Equo Garantito

Immagini fornite da ufficio stampa