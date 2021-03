Nel segno di Paolo Dieci il premio per il partenariato tra Osc e diaspore

E proprio nel ricordo di Paolo e del suo impegno per la pace, i diritti di ogni persona, la cooperazione tra popoli nella costruzione di solidi partenariati, Link 2007, Le Réseau e Cisp hanno istituito il “Premio Paolo Dieci per il partenariato tra organizzazioni della società civile e delle diaspore”.

Oggi, mercoledì 10 marzo, in un webinar alle ore 17 (Zoom - Meeting ID: 965 6591 9772 - Passcode: 323216), il ricordo di Paolo Dieci e il lancio del bando per il Premio che ha il patrocinio del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale

«È stato lavorando insieme, nelle sedi istituzionali e nella collaborazione avviata da Paolo in un comune progetto in Africa Occidentale, che Link2007 e Le Réseau, organizzazione nata per promuovere un approccio culturale all’immigrazione e integrazione e valorizzarne le molteplici risorse, hanno condiviso percorsi e obiettivi, cogliendo il grande valore del partenariato tra realtà della società civile italiana e delle diaspore, senza il quale nessuna sarebbe stata in grado di raggiungere, da sola, i risultati ottenuti. La ricchezza di quel percorso comune - si legge in una nota della presidenza di Link2007 - pervade ora il lavoro nella cooperazione internazionale, aggiungendole valore ed efficacia».

L’iniziativa è rivolta alle organizzazioni della società civile italiane, delle diaspore e delle nuove generazioni che abbiano vissuto o stiano vivendo un partenariato paritario nell’attuazione di progetti di sviluppo o di educazione alla cittadinanza globale.

Il suo obiettivo è quello di valorizzare e incoraggiare partenariati tra le Ong e Osc e le realtà organizzate del mondo dell’immigrazione e delle nuove generazioni per approfondire, comunicare, realizzare una cooperazione per lo sviluppo di qualità che sia efficace, sostenibile e di reciproco interesse e di stimolare la promozione e la condivisione di buone pratiche nell’ambito del co-sviluppo.

«Vogliamo premiare il percorso di partenariato migliore: quello che ha visto persone con culture e approcci diversi lavorare insieme con gli stessi obiettivi nella cooperazione internazionale per lo sviluppo e in attività di educazione ai diritti umani, alla sostenibilità, alla giustizia sociale ed economica a livello globale, alla pace» continua la nota.

I contenuti del bando e il regolamento sono indicati nella pagina dedicata premiopaolodieci.org. Un’autorevole Giuria valuterà la qualità e l’efficacia dei progetti presentati, in relazione alle modalità e alla qualità del partenariato e al suo valore aggiunto.

In una cerimonia pubblica, con la partecipazione di Autorità istituzionali e Sponsor, saranno presentati i primi tre progetti nella graduatoria della Giuria. Ai soggetti promotori del partenariato giudicato migliore sarà consegnata la Targa “Premio Paolo Dieci 2021” insieme ad un reportage sul progetto, firmato da un/una documentarista di vaglia, che sarà trasmesso sui canali dei Media Partner del Premio Paolo Dieci.

In apertura immagine dall'homepage di associazionelereseau.org