Parchi giochi accessibili, una diretta con Petra Loreggian

Sarà Petra Loreggian, nota conduttrice e speaker di RDS, la protagonista del terzo appuntamento del format “Inclusione, un gioco da ragazzi” promosso da UILDM a sostegno del progetto “A scuola di inclusione: giocando si impara”, che punta a installare nei parchi giostre e giochi che permettono a bambini con disabilità di giocare insieme ai propri coetanei.

Petra Loreggian da tempo è amica di UILDM e ne sostiene l’impegno per l’abbattimento di tutte le barriere fisiche e mentali. La diretta del 10 marzo sarà condotta da Stefania Pedroni, vice presidente nazionale UILDM: una puntata all’insegna della simpatia per raccontare il lavoro dell’associazione in difesa del diritto al gioco per i bambini con disabilità. L’evento andrà in onda alle 18 in contemporanea sul canale Youtube e sulla pagina Facebook di UILDM.

Il progetto “A scuola di inclusione: giocando si impara” promuove il diritto al gioco dei bambini con disabilità attraverso una serie di azioni mirate di sensibilizzazione nelle scuole e di riqualificazione in ottica inclusiva di 28 parchi e aree verdi in 16 regioni italiane e della provincia autonoma di Bolzano, in collaborazione con le amministrazioni locali. Tutti possono dare il proprio contributo per rendere accessibili i parchi e garantire il diritto al gioco dei bambini con disabilità con una donazione su ForFunding, la piattforma di crowdfunding di Intesa SanPaolo.