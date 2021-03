Preparare il terreno al cambiamento: uno studio fa luce sulle cooperative sociali agricole nel Sud Italia

Tra settembre 2019 e marzo 2020, i due sociologi hanno realizzato 20 interviste con i dirigenti di cooperative sociali, consorzi o reti per l’agricoltura sociale di quattro province del Sud. Il punto di partenza di questo crescente movimento, i cui prodotti sono commercializzati sotto marchi-ombrello come “Libera Terra” o GOEL, è stata la confisca dei beni della mafia, successivamente messi a disposizione della comunità per iniziative sociali. Le cooperative che hanno iniziato a coltivare la terra hanno creato nuovi posti di lavoro in cui le norme di legge vengono rispettate, spesso lavorano secondo standard ecologici elevati o inventano nuove modalità con cui far rivivere vecchie tradizioni.

“La cosa più importante che vogliamo ottenere per mezzo del nostro lavoro è una trasformazione culturale della nostra regione, una sorta di immunizzazione contro decenni di violenza. La camorra ha distrutto una base importante della nostra società, come la fiducia e le relazioni con i nostri simili. Ricostruirle, insieme agli obiettivi economici, è il nostro obiettivo principale”, sostiene uno degli intervistati. Sono parole che descrivono la filosofia cresciuta con il movimento.

“Tale impostazione è sostenuta soprattutto da ambiziosi attori della società civile che sono guidati da valori condivisi e dall’amore per la loro terra”, sottolinea la prof.ssa Susanne Elsen. “Molte di queste cooperative sociali sono partite come gruppi informali, associazioni o progetti. Ora praticano un misto di lavoro retribuito e di impegno sociale e volontario e svolgono una vasta gamma di attività: dalla produzione e trasformazione agricola al marketing, alla comunicazione e agli eventi culturali, dal lavoro sociale e dalla politica sociale innovativa all’azione politica e al networking", aggiunge.

Non è sorprendente che questi “agenti di cambiamento”, veri e propri innovatori, spesso sfruttino sé stessi. Secondo i sociologi Elsen e Fazzi, sono diffuse anche le rappresaglie e i tentativi di intimidazione da parte della criminalità organizzata; inoltre, sono presenti freni di altro tipo: la burocrazia, la mancanza di risorse finanziarie o di sostegno politico. “È comunque sorprendente e positivo vedere i cambiamenti che queste cooperative stanno introducendo in molte aree del Sud e il successo economico che molte di loro stanno godendo”, afferma Susanne Elsen.

Il lavoro di Elsen e Fazzi mostra chiaramente la necessità che queste iniziative vengano appoggiate: “Affinché un cambiamento duraturo abbia una possibilità concreta di avverarsi e la solidità di queste imprese non dipenda solo dall’impegno a volte sovrumano dei singoli attori, il settore pubblico deve fornire risorse finanziarie e know-how, anche con il piano di sviluppo SUD 2030”, chiarisce Elsen. Ogni cittadino può contribuire al rafforzamento di queste cooperative acquistandone i prodotti. “Uno degli aiuti importanti sono i gruppi di acquisto solidale e le reti di sostegno al di fuori della regione, che possono assicurare le vendite e quindi anche alleviare la pressione delle immediate vicinanze”, conclude Elsen.