Alfieri della Repubblica, Alice e Aruna due ragazze dell’Agesci

«Siamo orgogliosi di avere tanti ragazzi e ragazze come Alice e Aruna (nella foto) nella nostra Associazione. Molte guide e scout dell’Agesci, durante il primo lockdown, si sono prestati a sopperire ad alcune esigenze di base delle famiglie o degli anziani. È stata un’esperienza di autentica vicinanza che è generativa di speranza, perché dietro un sorriso, un saluto dalla finestra, traspariva la gioia delle persone che non si sentivano abbandonate. Questo è un piccolo seme che come Associazione siamo chiamati a far crescere per rendere i ragazzi protagonisti di una trasformazione sociale e costruire con loro un’autentica comunità che trasforma la pandemia in rinascita», hanno dichiarto i presidenti del Comitato nazionale Agesci, Barbara Battilana e Vincenzo Piccolo.

«Alice e Aruna sono testimoni esemplari di senso civico e cittadinanza, vissuti mettendosi a servizio con un impegno silenzioso e quotidiano, in un momento così difficile anche per loro stesse. Ringraziamo il Presidente Mattarella per questo prestigioso riconoscimento, che tutta l’Agesci tutta riceve con profonda gratitudine» hanno concluso Battilana e Piccolo.

Immagini fornite da Ufficio stampa