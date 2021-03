La nostra azienda? È nata sui banchi del liceo

Chi e cosa è stato determinante? «Sicuramente la prof, è stata la figura chiave del progetto. Ha smosso mari e monti per far sì che riuscisse. Ma anche tutte le figure che ci sono state nella camera di commercio di Livorno, che si è molto presa a cuore il nostro progetto», dice Perna. Cosa è stato difficile? «Trovare credibilità, con tutte le buone idee del mondo sarebbe stato difficile trovare fiducia se non ci fossero stati loro. Scontrarsi con il mondo dell’imprenditoria a 17 anni, giovani, ingenui e inesperti non è facile, ti devi confrontare con fornitori, con i contatti che poi non vanno a buon fine, con persone che talvolta sembra abbiano giocato d’anticipo sulla tua idea… Pensi di avere l'idea del secolo e mentre ci stai lavorando ti accorgi che nel mondo qualcuno si è mosso prima di te, perché le idee vanno alla velocità luce… È difficile non farsi mangiare». La gioia più grande? Sapere che tutto questo è partito come progetto scolastico, fra quattro mura, da ragazzi di 17-18 anni che hanno avuto una idea come tanti altri e vedere che funziona… Ogni volta che sul treno mi capitava di vedere una persona che non conoscevo con il nostro zaino mi faceva un effetto strano… Così come sapere che molte persone continuano a usare anche il primo zaino, dopo tanti anni. È bello pensare che si può sognare in grande e che non sempre le idee che abbiamo devono rimanere dentro un computer: se uno ci prova, possono diventare la base per il futuro o comunque motivo di esperienza». Sarah sta andando avanti a studiare: «Sono multitasking, ho tante idee… voglio metterle in atto tutte. Mad Heads non sarà tutta la mia vita ma un pezzo della mia vita sicuramente sì».

