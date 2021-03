Le donne al centro del Festival della Scienza Verona

La scuola è protagonista di questa edizione: la giornata del 20 marzo è dedicata a “Educazione e sostenibilità". Francesca Tezza ha elaborato un programma scuole, che, come spiega, «è rivolto principalmente alle secondarie con iscrizione a numero chiuso (registrandosi al LINK), trattando differenti tematiche scientifiche ma anche connettendo tra loro scuole provenienti da tutta Italia. Gli studenti saranno coinvolti, attraverso una piattaforma di apprendimento basata sul gioco, a scoprire l’importanza del microbiota, o in altri smart game per conoscere l’Agenda 2030, potranno effettuare visite virtuali su un ipotetico modulo lunare per scoprire come viene impiegata la stampa 3D e l’energia green. Ai docenti sono invece stati dedicati alcuni webinar durante la Giornata di educazione e sostenibilità del 20 Marzo, per scoprire ambiti educativi innovativi».

«La principale finalità del festival è innanzitutto educativa. Pensiamo che sia importante iniziare da subito a fare amare le materie Stem ai bambini e alle bambine, per fare capire loro cos’è la scienza, che è quotidianità, e per far comprendere meglio la vita che ci circonda”, spiega Caterina Lorenzetti. «E perché possano amare davvero la scienza, è importante spiegarla attraverso un linguaggio semplice».

Foto di apertura: da sinistra a destra: Giulia Zanetti, Caterina Lorenzetti e Francesca Tezza

Immagini: gentile concessione del Festival della Scienza di Verona