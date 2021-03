Orlando ha istituito il comitato per la valutazione del reddito di cittadinanza

Anziani non autosufficienti, il Piano che serve al Governo La Legge di Bilancio non ha confermato lo stanziamento straordinario per l’assistenza domiciliare integrata e l’attuale versione del PNRR non prevede un progetto dedicato alla non autosufficienza. Per questo il Network Non Autosufficienza ha deciso di elaborare una proposta dedicata. Eccola