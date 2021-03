Rigenerazione sociale e urbana, Ollolai indica la strada

I luoghi e gli spazi relazionali, lo sport, la salute e la socialità sono stati al centro del terzo intervento, che ha l’obiettivo di migliorare la fruibilità di alcune aree del centro storico. Luoghi nei quali si favoriranno processi di cittadinanza attiva anche attraverso meccanismi di autocostruzione di spazi e dispositivi, come i playground, che promuovono un approccio mirato ad allargare l’utenza e diventano potenzialmente fruibili da tutti: veri e propri scenari della vita urbana, luoghi di scambio, incontro, socializzazione e gioco, alternativi alle piazze di un tempo non molto lontano. Anche il nuovo parco “Hospitone” rientra in questa strategia di aggregazione.

Il complesso dell’ex asilo parrocchiale sarà utilizzato anche come spazio della e per la comunità, nel quale organizzare attività ricreative e culturali, formative e lavorative espositive e informative. Un luogo di incontro ed erogazione di servizi organizzati dalla stessa comunità per la collettività.

Il quinto e ultimo intervento ha visto la realizzazione di attività di natura immateriale realizzate con modalità partecipative, attraverso percorsi di co-progettazione e processi di trasferimento di competenze e abilitazione che hanno coinvolto la comunità locale nell’innesco di una strategia di sviluppo locale per Ollolai.