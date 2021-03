Unobravo, la startup che porta lo psicologo online

Uno bravo, di psicologo, ha provato lei per prima a cercarlo, scoprendo quanto fosse difficile e costoso. L’idea di Unobravo a Danila De Stefano è venuta così, per esperienza. In sette mesi la sua startup innovativa ha raggiunto il break even e oggi conta 2mila pazienti in terapia in tutto il mondo, una rete di 200 psicologi e psicoterapeuti, 20mila sedute svolte e un milione di euro di transato su cui Unobravo trattiene una fee di circa un terzo, quindi al momento sono suppergiù 350mila euro. Non male per un’impresa nata soltanto a giugno 2020, con un capitale sociale di 5mila euro.

Danila De Stefano, CEO e founder, napoletana, ha 29 anni. È psicologa e da 5 anni vive a Londra. Forbes l'ha appena inserita fra i 30 under30 innovativi del 2021. ​Con lei, in questa avventura imprenditoriale ci sono altre due giovani donne, Corena Pezzella e Valeria Fiorenza Perris (nella foto di copertina) che gradualmente, come lei, hanno lasciato la professione dello psicologo, con le sedute e i pazienti, per seguire la crescita della startup. «Sono partita per Londra appena laureata e ho lavorato in diverse cliniche psichiatriche e in charities, in particolare con donne vittime di traffico, una cosa molto impegnativa. Avevo 24 anni, ero al primo lavoro, io per prima ho avuto bisogno di un aiuto», racconta De Stefano. Ecco l'intuizione che ci fosse sul mercato non solo una domanda di sedute psicologiche online ma nello specifico di uno psicologo bravo che parlasse italiano, da proporre alle comunità di expat: «Non è che gli expat abbiano un bisogno particolare, all’estero spesso trovi la felicità… ma quando capita come a tutte le persone di avere una difficoltà, trovare qualcuno che parli la tua lingua e che ti capisce perché come te è un expat è un valore aggiunto», sottolinea De Stefano. L’avventura inizia così, con la «value proposition» dello psicologo online per expat, con Danila che si licenzia dalla charity e inizia a fare terapia online, autopromuovendosi sui gruppi Facebook dei nostri connazionali all’estero. Trova il nome, va online con un sito (che ha fatto da sola), fa un po’ di marketing sui social: «Le richieste sono arrivate subito, ho messo a fuoco che poteva funzionare e ho chiesto aiuto ad alcuni amici». Per un anno e mezzo le cose vanno avanti così e alla fine del 2019 Unobravo è questa cosa qui, una sorta di studio online con alcuni professionisti a partita Iva.

A cambiare le cose è un’application per Foundamenta, il programma di accelerazione di SocialFare. «Siamo stati selezionati a febbraio 2020, è stato l’ultimo viaggio prima del Covid. Quando siamo andati a Torino avevamo una decina di psicologi e 40 pazienti. L’accelerazione è stata letterale… a settembre 2020 abbiamo concluso il programma che avevamo già un migliaio di pazienti e 70 terapeuti», ricorda De Stefano.