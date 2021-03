Da Milano parte la corsa ai boschi urbani: la rinascita delle città parte dagli alberi

«Piantare alberi, ovunque ma soprattutto in città, - continua il presidente del Parco Nord di Milano - significa tutelare la biodiversità del territorio, garantire il rispetto degli ecosistemi e contrastare i cambiamenti climatici. E non da ultimo, migliorare migliorare la salute dei cittadini». Inoltre, gli alberi assorbono anidride carbonica, Co2, migliorando sensibilmente la qualità dell’aria non certo eccellente di Milano e in generale delle città, dando un contributo fondamentale alle azioni di contrasto ai cambiamenti climatici.



Boom di frequentazioni nei parchi nel 2020

Grazie alla legge Clima e al neo Ministero della Transizione ecologica realtà locale ha ora uno strumento in più per diventare artefice di un nuovo modo di concepire il mondo dell’urbanizzazione. Secondo Marzio Marzorati, la transizione ecologica non dev’essere una scommessa ma una necessità: «Noi che guidiamo le attività, la conservazione ma anche l’espansione dei Parchi la attendevamo, anche per collegare le città ai parchi senza soluzione di continuità. I parchi oggi rappresentano una necessità di benessere per le comunità che ci abitano intorno e dentro come nel caso del Parco Nord di Milano. Nel 2020 questo parco ha visto la presenza di 3 milioni di persone, un milione in più rispetto a solo un anno prima».