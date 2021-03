Marty Walsh, l’ex sindacalista diventato ministro del Lavoro di Biden

Solo un “Roadrunner” poteva scegliere “Roadrunner” come inno rock del suo Stato, il Massachussetts. La canzone dei “The Modern lovers” del 1997 rappresenta perfettamente Marty Walsh più di quanto non racconti la comune provenienza geografica dall’est degli Stati Uniti. A questo brano è legato forse l’unico episodio leggero nella vita del nuovo ministro del Lavoro dell’amministrazione Biden, per il resto sempre contraddistinta da tanto lavoro e tanto sudore prima come sindacalista e poi come politico.

Da rappresentante del suo Stato, l’ex sindaco di Boston firmò un disegno di legge per far sì che la canzone diventasse l’inno rock ufficiale del Massachussetts. Incontrando persino il dissenso dell’autore del brano, Jonathan Rickman, che si definì contrario «perché la canzone non era abbastanza buona per rappresentare a qualunque livello questo Stato».

Il vero “roadrunner” è però Marty Walsh, che negli ultimi 30 anni non si è mai fermato di fronte agli ostacoli che la vita e il lavoro gli hanno sempre presentato. Il primo a sette anni: un linfoma di Burkitt lo ha costretto a saltare gli anni delle elementari e a ripetere la quinta elementare. Questo però non lo ha fermato. Dopo il diploma alla Wood College of Advancing Studies, ha iniziato a lavorare per il sindacato dei costruttori, il Building and Construction Trades Council, dove è entrato all’età di 21 anni e ne è uscito da capo dopo 25 per candidarsi a sindaco della capitale dello Stato, Boston.

È suo il programma chiamato Building Pathways, un vero e proprio modello che ha permesso di aumentare la diversità sul posto di lavoro e offrire buone opportunità di carriera alle donne e alle persone di colore. Mentre lavorava per il sindacato, Walsh ha anche rappresentato il suo distretto, il Dorchester, nel congresso dello Stato svolgendo la carica di copresidente del comitato di riforma sull’edilizia pubblica.