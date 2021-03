Nasce Digital Atelier, un percorso formativo al femminile

La formazione si avvale di Enaip Lombardia, una realtà consolidata che fa della formazione professionale uno strumento di crescita complessiva della persona e di sviluppo economico e sociale per le comunità locali. «Abbiamo messo a punto un modello formativo adeguato alle esigenze dei destinatari dei corsi, che richiedono un’attenzione particolare, un approccio empatico e umano», spiega Liviana Rinaldi di Enaip, «accanto ai docenti infatti, con esperienza pluriennale sia di docenza sia di lavoro sul campo, è presente la figura del tutor con un ruolo di monitoraggio e sostegno».

Questa prima edizione di Digital Atelier prevede la formazione di figure professionali in ambito logistica/grande distribuzione. La scelta è stata fatta basandosi sulle richieste attuali del mercato, per cui verranno acquisite competenze in ambito vendita, categorie merceologiche, posizionamento sugli scaffali e prezzatura, supply chain, logistica e IT, fino ad ottenere, su richiesta e per specifiche esigenze, il patentino da mulettista.

Questo percorso è rivolto in particolare alle donne. «In questo momento, in cui la crisi colpisce soprattutto loro, che perdono il lavoro e sono in difficoltà per un successivo reinserimento», aggiunge Felice Saladini, presidente della Fondazione Territorio Italia, «L’attenzione verso chi è più svantaggiato, non ha avuto le risorse e le possibilità per costruirsi una crescita professionale, verso chi è stato tagliato fuori da questa pandemia è prioritario per la Fondazione. La nostra azione vuole rivolgersi in particolare a donne che vivono uno stato di fragilità generale che mina la capacità di intraprendere un percorso verso una definitiva autonomia economica».