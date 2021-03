Lecce: centri diurni al collasso, colpa di Emiliano

IL NODO TRASPORTI

«Contrariamente a quanto previsto con DGR 1512/2020 “Approvazione tariffe regionali per le prestazioni sociosanitarie erogate dalle strutture sociosanitarie per soggetti non autosufficienti e disabili”, la Regione Puglia non ha inserito nel costo tariffa il costo inerente il trasporto.

Pertanto chiediamo alla Regione di affrontare il tema del trasporto degli utenti che frequentano i Centri diurni sociosanitari, al fine di meglio disciplinare e stabilire quali siano i soggetti legittimati ed effettuare il predetto servizio.

A tale proposito, si ritiene necessario e urgente “definire i soggetti legittimati per il servizio trasporto” e rivedere – eventualmente - la “remunerazione del servizio”, dal momento che nella sola Provincia di Lecce il predetto servizio non è uniformato: alcuni centri beneficiano “gratuitamente” del trasporto, altri devono sostenere costi aggiuntivi, nettamente superiori alla quota riconosciuta oggi dagli Ambiti. Si ribadisce, ancora, che - in questa fase emergenziale - i Centri che erogano direttamente il Servizio sono gravati da ulteriori costi determinati dal “distanziamento sociale” imposto dalla norma sanitaria che presuppone non più un solo collegamento, ma almeno tre collegamenti a parità di utenti.

Ci risulta che nella ASL di Bari le strutture art. 60 fatturano alla asl di riferimento la quota trasporto con una fatturazione distinta. Questo costituirebbe una grave violazione della normativa regionale».

LA CONFUSIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI

«Nonostante le inequivocabili difficoltà economiche, si rendono necessari da parte della Regione Puglia anche opportuni chiarimenti riferiti ai profili professionali. Molti Centri Diurni sono in “confusione” soprattutto la qualifica di <<educatore>>, per i quali – ai fini dei requisiti per l’accreditamento di cui al punto 8.1.6 risorse umane dell’art. 8 del Reg. Reg. n. 5/2019 – si stabilisce che il “possesso dei requisiti di accesso deve risultare identici a quelli richiesti per l’accesso al SSN” (ovvero Educatore Socio Sanitario). Tuttavia, in questa fase, la Regione Puglia - relativamente agli “educatori professionali in servizio nella struttura alla data di entrata in vigore del regolamento” - ha “[contemplato transitoriamente] il possesso di idoneo titolo (D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 – D.M. 27 luglio 2000)” e rinviato “a quanto previsto dall’art. 46 del R.R. n. 4/2007 per quanto compatibile con la normativa nazionale e regionale in materia di professioni sociosanitarie” (educatore socio pedagogico).

Nel nostro caso, trattasi sostanzialmente di “personale” impegnato nei Centri Disabili da diversi anni che hanno conseguito il titolo di “educatore professionale socio pedagogico” (corso di Laurea L_19), ai quali sono state riconosciute “funzioni, competenze e titolo”, allorquando la “figura di Educatore professionale socio-sanitario” non era ancora prevista, ne esistevano a quel tempo specifici “percorsi di studio”. Pertanto, “al fine di promuovere la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture e dai servizi oggetto del presente regolamento e di tutelare e valorizzare le esperienze professionali acquisite dagli operatori” si chiede - per gli “educatori” attualmente inseriti nei Centri Diurni - la possibilità di integrare il titolo in possesso (in collaborazione con Università, Regione Puglia e ASL), ovvero “promuove percorsi di formazione professionale per la riqualificazione di operatori già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, pur non in possesso dei titoli di studio richiesti dalle normative successive, purché non in contrasto con le norme comunitarie e nazionali vigenti” (come richiamato nel Reg. Reg. n. 5/2019 e stabilito con l’art. 46 del Reg. Reg. n. 4/2007)».