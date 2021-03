Change Game: il videogioco italiano per combattere il cambiamento climatico

A sua volta la fondazione ha interagito con EIT Climate-KIC, con i musei della scienza e con altre organizzazioni educative, rendendolo disponibile gratuitamente sugli store Google Play e Apple App Store, ma anche su Game to Human, la piattaforma creata da Associazione Italiana Interactive Digital Entertainment (IIDEA).

l focus degli obiettivi è basato su azioni virtuose di adattamento da perseguire per ridurre i livelli di CO2 entro un certo limite di tempo, per non incorrere in catastrofi naturali: se l’obiettivo “green” viene raggiunto o se la temperatura del pianeta aumenta di +4°C, infatti, la partita termina mostrando in tempo reale le migliori città risultanti dalle scelte di gioco.

Dato importante: per le fasi di progettazione e prototipazione del gioco sono stati seguiti i principi del Game Thinking, un metodo per creare un coinvolgimento duraturo dei giocatori. Giocatori che sono spinti a maturare una profonda conoscenza della complessità, passando successivamente all'atto secondo la logica from content to actions elaborata dalla neuroscienziata e game designer Amy Jo Kim. Giocando si impara, ma è imparando che si diventa attivisti climatici.