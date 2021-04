Soomaaliya, la cooperazione internazionale animata dalla diaspora

Da qui nasce l'idea di creare una fattoria agricola in un'area relativamente poco sviluppata del Paese...

Da fine 2019, ossia da quando abbiamo terminato il nostro progetto in quella zona sono nate altre nove fattorie. Questo è un segno che l'aiuto alla cooperazione, se fatto con le mani ossia con la capacità di lavorare in loco e non solo con il cuore, genera un ambiente diverso. Aiuta le persone a uscire, per quel che è possibile, da una condizione di miseria.

L'intervento della diaspora è stato anche in questo caso fondamentale...

Ha innescato un effetto-domino. Partendo dalla falsariga del nostro progetto, ad esempio, la diaspora canadese e nord americana ha preso l'impegno di creare una scuola. La costruzione fisica della scuola è stata terminata da poco, per cui un progetto genera un altro progetto, ma soprattutto connette esperienze e diaspore attorno all'idea comune di una rinascita sociale. Innescare questo per noi è molto gratificante e ci ripaga di tanti sacrifici.

L'iscrizione al registro AICS è un po' un suggello di questo impegno e di questi sacrifici...

Direi che un nuovo punto di partenza. Con responsabilità sempre più grandi, ma anche sempre più voglia di fare.