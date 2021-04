Houellebecq: «L'eutanasia è una scusa per costringerci a scegliere tra soffrire e morire»

Fin qui il gioco parlamentare. Un gioco che, però, sta imbarazzando non poco l'Eliseo: se è vero, come afferma il promotore dell'iniziativa, che «il 96% dei francesi approva il testo di legge», con la maggioranza dei parlamentari del suo movimento che sostiene la legge sull'eutanasia, Macron si trova nell'angolo. Potrebbe però giocare la carta del programma: in quello de La République en marche, infatti, non c'è alcun riferimento, esplicito o implicito, al tema.

C'è però un precedente. Risale infatti ai mesi scorsi il «parere sfavorevole» del Governo su un progetto di legge simile. Da parte sua, inoltre, il ministro della Salute Olivier Véran aveva dichiarato che «non è il momento adatto» per cambiare la legislazione sul fine vita, annunciando contestualmente un piano per l'incremento delle cure palliative e una campagna per far conoscere la legge Claeys-Léonetti, ad oggi poco applicata.

La guerra dei sondaggi

Ma davvero il 96% dei francesi è favorevole alla nuova legge sull'eutanasia? Questa percentuale gira da anni e, da anni, viene decontestualizzata e usata a fini diversi, estrapolandola da un sondaggio Ipsos realizzato nel 2019.

Nel marzo scorso, il collettivo Soulager mais pas tuer, fondato da Philippe Pozzo di Borgo (molti conoscono la sua storia grazie al film Quasi amici), ha commissionato un altro sondaggio a un diverso istituto di ricerca, l'Ifop (lo alleghiamo in calce all'articolo).

Tra le priorità riguardanti il proprio fine vita, poco più di un francese su due (55%) ha citato una risposta legata al sostegno, tra cui il 38% ha detto di voler essere accompagnato da parenti. Metà menziona come priorità anche il non soffrire e non provare dolore (48%) e non essere sottoposti a trattamenti aggressivi (46%), mentre solo un quarto (24%) menziona la possibilità di ottenere l'eutanasia.

Tugdual Derville, fondatore del servizio "SOS fin de vie" di Alliance VITA e portavoce di Soulager mais pas tuer, spiega: «i risultati di questo sondaggio ci permettono di confermare una discrepanza che abbiamo notato da tempo: l'apparente sostegno all'idea di eutanasia non è corroborato dalle aspettative concrete dei francesi quando pensano alla fine della propria vita». Quando si parla di vita o di morte in astratto le opinioni vanno in libertà, ma quando si tocca il concreto del dolore le cose cambiano. E i sondaggi pure.

Derville, rifacendosi alle parole di Pozzo di Borgo, ricorda come bisogna uscire dalla «trappola in cui il dibattito tende ad essere cacciato: troppi francesi immaginano ancora che sia necessario scegliere tra soffrire e morire».

Bisogna fare tutto il possibile per alleviare la sofferenza fisica e morale, spiega il portavoce di Soulager mais pas tuer, senza però togliere il divieto di uccidere: «quest'ultimo è il fondamento della fiducia tra chi si prende cura e chi è curato. Per noi, la lotta contro il dolore e lo sviluppo di una cultura della palliazione dovrebbero essere grandi cause nazionali, soprattutto durante questa preoccupante crisi sanitaria»-

Perché Houellebecq non parla (solo) di eutanasia, ma (soprattutto) di dolore

L'intera opera letteraria di Michel Houellebecq è attraversata dalla riflessione sull'eutanasia. Non solo: molti dei suoi interventi pubblici, negli ultimi anni, hanno riguardato l'argomento. «Non prometto di smettere di pensare, ma almeno di smettere di comunicare i miei pensieri e le mie opinioni al pubblico, tranne nel caso di una grave emergenza morale - per esempio, la legalizzazione dell'eutanasia», scrive d'altronde nella sua ultima raccolta di saggi, Interventions 2020, apparsa nell'ottobre scorso per i tipi di Flammarion.

Ma il suo articolo, pubblicato ieri su Le Figaro, forse parla anche d'altro. Parla di vita e di dolore. Nessuno deve essere costretto a scegliere tra «soffrire e morire». Sono le parole di Borgo di Pozzo, ma anche quelle di Houellebecq.

Scrive l'autore delle Particelle elementari: «Proposizione 1: in genere si preferisce una vita abbreviata a nessuna vita, perché ci sono ancora piccole gioie. Proposizione 2, continua: nessuno vuole soffrire fisicamente. La sofferenza morale ha il suo fascino, se ne può fare del materiale estetico, cosa che ho fatto. La sofferenza fisica non è altro che un inferno privo di interesse. Quasi tutti, di fronte all'alternativa tra una sofferenza insopportabile e la morte, scelgono la morte».