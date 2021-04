Un bonus bebé griffato Giffoni

Cosa sarebbe il Giffoni Film Festival senza bambine e bambini? Nulla. Per questo Giffoni Opportunity ha scelto di essere al fianco delle giovani coppie di Giffoni Valle Piana che avranno un figlio nel 2021, donando un passeggino brandizzato #Giffoni50Plus. Un “bonus bebé” originale, fortemente legato alla dimensione comunitaria e identitaria di Giffoni.

«Bambine e bambini sono l’anima del nostro festival e di tutto ciò che costruiamo ogni giorno. Ecco perché vogliamo essere vicini, con un piccolo gesto, alle giovani coppie che a breve metteranno al mondo un figlio», dice Claudio Gubitosi, direttore di Giffoni. «Dobbiamo farlo perché la vita va preservata sempre e valorizzata in ogni modo. Dobbiamo farlo a maggior ragione in questo periodo di incertezza. I dati Istat non sono molto incoraggianti e parlano di un calo demografico a livello nazionale che l’emergenza Covid-19 sembra abbia ulteriormente aggravato».

A Giffoni Valle Piana nel 2019 sono nati 90 bambini, per il 2020 le stime parlano di circa 110 nuovi nati: un po’ meglio della media nazionale. «Cosa accadrà nel 2021? L’auspicio è, come ovvio, quello di incrementare questo dato. Perché avere più bambini significa avere più futuro, far crescere la nostra comunità e il nostro Paese. La consegna dei passeggini sarà dunque un momento di festa e di condivisione che servirà a cementare il legame di Giffoni con il suo territorio e le donne e gli uomini che lo abitano», continua Gubitosi. Con questo piccolo gesto «vogliamo sostenere la nostra rete di famiglie. È il nostro modo per essere al fianco dei bambini che devono imparare a conoscere da subito il valore della comunità, il senso della vita vissuta insieme agli altri e per gli altri».