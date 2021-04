Da no slot a pro slot? Il Piemonte tenta il colpo di mano sulla normativa contro l'azzardo

Il nuovo progetto di legge, spiegano Domenico Rossi e Diego Sarno, rispettivamente vice-presidente Commissione Sanità e Politiche Sociali e portavoce del PD commissione legalità, anziché «passare prima in commissione con la fase delle audizioni esterne», risponde «alle pressioni delle lobby e richiama in aula il testo a partire da mercoledì prossimo cancellando così una promessa, fatta dal Presidente del Consiglio Regionale Allasia, alle associazioni e realtà del territorio che dovevano essere ascoltare in commissione durante le audizioni».

La paura del confronto, secondo gli esponenti dell’opposizione - che, con tutto il mondo dell’associazionismo si dichiara pronto a contrastare un provvedimento palesemente contraddittorio rispetto alle esigenze di salute pubblica - nascerebbe proprio dalla constatazione che la normativa in vigore ha portato effetti benefici, in primo luogo «nella contrazione del gioco fisico, alla diminuzione delle somme giocate e dei soldi persi dai piemontesi, alla riduzione dei casi presi in carico dai servizi per le dipendenze». Viene contestata, numeri alla mano, anche l'ipotesi di un decremento occupazionale legato all'apllicazione della normativa no slot.

Il nuovo progetto di legge, dalle associazioni ribattezzato pro-slot, porta la firma di Claudio Leone della Lega che, come dichiarava in un’intervista alla rivista di settore GiocoNews, non ha mai fatto mistero delle sue intenzioni: «finché sarò in consiglio regionale per me sarà una battaglia, finché la proposta arriverà in Aula e verrà cancellata la legge 9/2016». La "battaglia” del centrodestra piemontese prevede, mando a dirlo, l’azzeramento del distanziometro.

Perché tanta fretta? Perché proprio ora? Attenzione alla tempistica: l’applicazione del distanziometro per le sale i locali nati prima del 2019 - che hanno quindi avuto due anni di tempo per adeguarsi alla normativa - diverrà definitiva il 21 maggio prossimo.