Bruni: «La comunione dei beni è il lievito della storia»

C'è, però, una seconda via...

Dove si è preso molto sul serio il tema della comunione dei beni - ed è la seconda via - è il monachesimo, dove i beni si mettevano in comune e si seguivano i modelli evangelici. Per capire bene, oggi, cosa significhi il modo cristiano di amministrare la proprietà bisogna inevitabilmente capire la biforcazione tra queste due strade, molto diverse tra loro. Il modo "normale" del cristianesimo, con la comunione dei beni, lo si è vissuto nei conventi e nei monasteri, ma non nelle famiglie e nelle città.

Ogni volta che è nato un grande movimento spirituale o è sorta una comunità religiosa è stata sempre riproposta la comunione dei beni. Comunione dei beni che rimane una profezia nella Chiesa, anche se non è ancora diventata o non è ancora una via per le grandi masse.

In che senso la comunione dei beni è profetica?

È profetica nel senso che vale per i piccoli numeri, ma indica una tendenza, un eschaton che vale per tutti al di là del fatto che la maggior parte delle persone viva un'altra forma di economia che non sia la comunione dei beni radicale e totale.

Il riferimento al comunismo, nelle parole del Papa, vanno comprese in questa chiave?

Da un lato bisogna dire che anche i tentativi di socialismo utopico, in senso ampio, hanno qualche riferimento più o meno voluto, più o meno indiretto a quella scena degli Atti degli Apostoli. Ma il fatto interessante è un altro: ogni volta che qualcuno, sulla terra, vuole vivere il Vangelo in modo radicale il riferimento è Atti 4. Quell'immagine rimane il lievito della storia. Il lievito non è la massa, è una piccola cosa. Il lievito è un principio attivo che sposta avanti i paletti dell'umanità. È difficile che si possa proporre ai popoli un'economia radicale di comunione, ma finché ci sarà qualcuno che lo farà quell'esempio di comunione dei beni è un lievito della storia.