Con gli ecosistemi collaborativi tra imprese ed enti cresce l'impegno per il territorio

La città metropolitana di Bologna mostra punti di forza e aree di miglioramento nel percorso verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Se da un lato il Rapporto ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) 2020 “I territori e lo sviluppo sostenibile” rileva per Bologna una diminuzione nel superamento del valore limite giornaliero di PM10, tra il 2006 e il 2018, di 71,3 giorni, dall’altro osserva che nella città metropolitana solo il 14% del consumo lordo di energia elettrica deriva da fonti rinnovabili (rilevazione 2018), una percentuale ancora bassa rispetto agli obiettivi.

Due sono i target dell’Agenda 2030 già raggiunti e superati dalla città metropolitana di Bologna nel 2019: la quota di occupati, che sono il 5,1% in più rispetto agli obiettivi, e quella di laureati (+1,3%). Rispetto agli altri indicatori le maggiori criticità riguardano l’efficienza delle reti idriche, che si è ridotta tra il 2013 e il 2018 del 3,6%, e il consumo di suolo, aumentato di 543,3 ettari tra il 2015 e il 2019. Inoltre, rispetto alla produzione di rifiuti, la città metropolitana registra un aumento sia nel lungo periodo (+12 kg per abitante tra il 2003 e il 2018) sia nel breve (+53 kg per abitante tra il 2013 e il 2018).

Il rapporto dimostra come ci sia ancora strada da fare per realizzare concretamente gli obiettivi di sostenibilità definiti dalle Nazioni Unite. Bologna si è attivata con il “PSM 2.0”18, il Piano strategico metropolitano basato su sostenibilità, inclusività, attrattività e articolato in linee di azione da attuare tramite una governance fondata sulle Unioni di Comuni. Il Piano ha inoltre istituito un Consiglio di sviluppo, organo di confronto con le realtà territoriali del mondo dell’impresa, dell’associazionismo, della cultura. Il confronto e la collaborazione tra i diversi attori è fondamentale per incrementare sinergie positive per lo sviluppo sostenibile dei territori.

Un’occasione di scambio di esperienze sarà la tappa di Bologna de il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, realizzata in collaborazione con Impronta Etica e SCS Consulting e con il patrocinio dell’Università di Bologna. L'incontro Territorio, ecosistemi e partnership sarà trasmesso in diretta streaming giovedì 15 aprile 2021 dalle 10 alle 12.30. Per partecipare è sufficiente registrarsi al seguente link: http://www.csreinnovazionesociale.it/tappa/bologna2021/

«Viviamo – sottolinea Giuseppina Gualtieri, Presidente di Impronta Etica – un momento storico molto impegnativo, che confidiamo di poter superare presto, con la consapevolezza che il futuro debba necessariamente riproporsi all’insegna della sostenibilità. Per questo evento abbiamo riunito esperienze eccellenti del nostro territorio all’insegna della sinergia e della collaborazione. L’evento sarà un’interessante sede di confronto verso la sfida di rinascere più forti, con un pragmatismo mai disgiunto dall’attenzione sociale e dalla sostenibilità economica e ambientale».