Online la charity challenge dei malati di fibrosi cistica

Il valore della ricerca scientifica è una delle lezioni impartite dalla pandemia che ha mostrato quanto essa sia uno strumento potente per salvare vite. Una lezione e un valore che i malati di fibrosi cistica conoscono molto bene perché è proprip grazie alla scienza e agli investimenti ad essa destinati che stanno emergendo soluzioni radicali, ovvero farmaci in grado di agire sul difetto di base della malattia genetica grave più diffusa in Italia. Un avanzamento rivoluzionario a cui i ricercatori della rete di Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica hanno dato significativi contributi a livello internazionale.

Resta ancora molto da fare e in un momento come questo, in cui la fibrosi cistica continua a essere un’urgenza nell’emergenza. Da qui l’appello che arriva dal presidente della Fondazione per utilizzare un mezzo come il 5xmille, grazie al quale «nel 2020 Fondazione ha raccolto oltre 800mila euro, registrando, con 3000 firme in più, un incremento del 12% rispetto all’anno precedente. Un risultato straordinario, di cui siamo grati e orgogliosi» dichiara Matteo Marzotto, presidente FFC «a cui miriamo, con il contributo di tutti, anche per il 2021 per sostenere la Ricerca e mission Ffc verso "Una Cura per tutti"».